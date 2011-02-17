کوالالامپور و گیتی پسند در تورنمنت مالزی مساوی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، تیم فوتبال بزرگسالان باشگاه که از یکشنبه گذشته در کشور مالزی و شهر کوالالامپور مسقر شده بود شب گذشته در ورزشگاه 20 هزار نفری بولا سپک کوالالامپور در حضور دیدگان بیش از هشت هزار نفر تیم میزبان این مسابقات را با تساوی یک بر یک متوقف کرد. این نتیجه در حالی رقم خورد که در دقایق پایانی تیم گیتی پسند نیز صاحب یک ضربه پنالتی شده بود که با بی دقتی جلال تمامیار از دست رفت .

تک گل تیم فوتبال گیتی پسند را رسول ناظم الرعیا در دقیقه 45 به ثمر رساند .

این تورنمنت با حضور نمایندگان چهار کشور از ایران، استرالیا، اندونزی و مالزی برگزار و تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت .

تیم فوتیال گیتی پسند در دومین دیدار خود در این مسابقات امروز پنج شنبه به مصاف تیم بندونگ اندونزی می رود .