در حالی که کمتر از سه ماه به آغاز بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران زمان باقی است، مدیرعامل مصلی از آماده نشدن رواق‌های شرقی و غربی برای این رویداد بزرگ خبر داده و می‌گوید: فضای نمایشگاه کتاب در سال 90 عیناً همان فضای نمایشگاه در سال 89 است و لذا ناچار باید بخشی از نمایشگاه در سازه‌های موقت برگزار شود. مشروح گفتگوی خبرنگار مهر را با اصغر نادری درباره روند ساخت و ساز مصلی و آماده‌سازی آن برای نمایشگاه سال 90 در زیر بخوانید.

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: فکر می‌کنم شما کلاً آدم کم مصاحبه‌ای هستید چون در دوره‌های گذشته نمایشگاه هم ما خیلی تلاش کردیم با شما گفتگو کنیم که موفق نشدیم. لطف کنید به عنوان مقدمه توضیحاتی درباره روند ساخت و ساز در مصلی تا این لحظه ارائه کنید.

شما درست می‌گوئید؛ من خیلی اهل مصاحبه نیستم چون معتقدم کار باید انجام شود و خودش را نشان دهد نه اینکه ما آن را نشان دهیم. اما درباره وضعیت مصلی ابتدا باید بگویم که مصلی از 5 قسمت تشکیل شده است؛ قسمت شمالی، قسمت مرکزی، قسمت شرقی (خیابان پاکستان)، قسمت مربوط به شرق خیابان قنبرزاده و قسمت همجوار با خیابان شهید بهشتی. مکانی که امروز تحت عنوان مصلی مطرح است، همان قسمت مرکزی مصلی است که حدود 63 هکتار مساحت دارد.

و شبستان که محل برگزاری نمایشگاه کتاب است، در همین جا واقع شده است.

بله. حدود اربعه قسمت مرکزی مصلی از این قرار است؛ شمال: رسالت، شرق: قنبرزاده، غرب: خیابان پاکستان و اتوبان مدرس و جنوب: خیابان شهید بهشتی. این قسمت مرکزی یک ماکتِ مصوب دارد که ساخت و سازها بر اساس آن صورت می‌گیرد و همانطور که گفتم زیربنای آن بیش از 600 هزار مترمربع است. این قسمت شامل شبستان، رواق‌های مصلی، گنبد اصلی، ایوان، ورودی‌های مجموعه، یادمان حضرت امام (ره)، قرائتخانه، کتابخانه، موزه و بعضی بخش‌های دیگر است. جاهایی از مصلی که تا حالا تکمیل شده، یکی شبستان است و دیگری زیرزمین شبستان شمالی و الان این قسمت‌ها سرمایش و گرمایش را تامین می‌کنند.

پس چرا نماز جمعه اینجا برگزار نمی‌شود؟

مصلی الان آماده است که هر وقت دوستان خواستند نماز جمعه را در شبستان آن برگزار کنند. مسئولان ستاد اقامه نماز جمعه می‌توانند صبح جمعه بیایند اینجا نماز را برگزار کنند و بعد بروند. ما بارها گفته‌ایم که مشکلی از این بابت نداریم. البته آنجا فقط برای نماز جمعه ساخته نشده است، امکان بسیار بزرگی فراهم شده که هم نماز جمعه برگزار شود هم فعالیت‌های دیگر تا توجیه داشته باشد.

یعنی تا الان ستاد اقامه نماز جمعه از شما نخواسته است که نماز جمعه اینجا برگزار شود؟

همینطور است. روال این است که آنها درخواست می‌دهند و ما نیز همه موارد را به عهده می‌گیریم، آنها نماز را برگزار می‌کنند و بعد می‌روند، درست مثل یک متقاضی. همه نمایشگاه‌هایی که در مصلی برگزار می‌شود، همینطوری است. آنها هم می‌توانند بگویند ما می‌خواهیم نماز برگزار کنیم از فلان ساعت می‌آئیم تا بعد از ظهر و بعد می‌رویم. علت این شیوه هم این است که موضوع اصلی در مصلی باید تسریع در ساخت و ساز باشد، چون ما از برنامه‌مان عقب هستیم. علت تاخیر هم این است که زمانی که من آمدم، وزارت مسکن را به عنوان مجری انتخاب کردیم و طی تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد، سازمان مجری ساختمان‌های عمومی و دولتی وزارت مسکن ملزم به تامین اعتبار شد که قرار بود در عرض 5 سال اینجا را بسازد.

از کی تا کی؟

از سال 86 تا 91. ولی الان عقب هستیم و بعید است تا آن زمان مصلی را تحویل بدهند. الان کمتر از 60 درصد کار انجام شده است ولی می‌شود با تامین اعتبار لازم، این عقب ماندگی را جبران کرد.

برویم سراغ بحث نمایشگاه کتاب ...

ما با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت 1390 موافقت کرده‌ایم و فضایی که به این نمایشگاه اختصاص خواهیم داد، شبستان است. رواق‌ها در زمانی که نمایشگاه برگزار می‌شود، آماده نخواهد شد.

هر دو رواق؟ شرقی و غربی؟

بله. هیچکدام از رواق‌ها آماده نخواهد شد و فضای نمایشگاه مثل دوره گذشته خواهد بود. البته به نظر من نمایشگاه سال 89 تجربه بسیار خوبی بود. اولش آقایان شک داشتند ولی من مطمئن بودم این کار به راحتی قابل انجام است و حتی می‌شود بهتر این نمایشگاه را برگزار کرد. چون به راحتی می‌توانند در محوطه سازه‌هایی را برپا کنند و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی را به آسانی در آن تعبیه کنند. معتقدم با کمی اصلاحات نسبت به سال گذشته می‌توان نمایشگاه بسیار خوبی در سال آینده برگزار کرد.

یعنی فضای نمایشگاه کتاب در سال 90 دقیقاً همان فضای نمایشگاه سال 89 خواهد بود؟

بله. حالا ممکن است فضایی را در همان جا اضافه و کم کنند ولی از نظر جاسازی همان جاسازی سال 89 است.

برآوردی دارید که این فضا دقیقاً چه میزان است؟

چیزی بالای 150 هزار مترمربع. حاشیه آن هم همین مقدار خواهد بود؛ در مجموع کل فضای درگیر با نمایشگاه کتاب حدود 300 هزار مترمربع خواهد بود و فکر می‌کنم نشود در هیچ جا چنین فضای وسیعی را در اختیار نمایشگاه کتاب قرار داد. در محل دائمی حدود 78 هزار مترمربع به نمایشگاه اختصاص یافته بود. به همین خاطر است که ارقام مراجعه کنندگان به مصلی نجومی می‌شود و در عرض 10 روز بیش از 5 میلیون نفر از آن بازدید می‌کنند.

به جمعیت میلیونی بازدیدکننده‌ها اشاره کردید. این از یک جهت می‌تواند خوشحال‌کننده باشد و از جهت دیگر که همان بحث‌های مربوط به تردد و ترافیک شهری است، نگران کننده. چه قولی برای کاهش مشکلات ترافیکی در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب می‌دهید؟

در این شهر به لحاظ دسترسی مردم و برای برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها هیچ جایی مناسبتر از مصلی نیست؛ در محدوده مصلی 4 ایستگاه مترو است: ایستگاه شهید بهشتی، ایستگاه مصلی، ایستگاه همت و ایستگاه مفتح (چون پادگان عباس آباد هم متعلق به مصلی است). خیل جمعیتی که برای بازدید از نمایشگاه می‌آیند، توسط مترو به مصلی می‌آیند. در مورد وسایل نقلیه عمومی و خصوصی هم باید بگویم ما سال 87 در جنوب شرقی مصلی پارکینگ ایجاد کرده بودیم اما سال گذشته به خاطر اینکه رواق‌ها را در اختیار نمایشگاه قرار نداده بودیم و مشغول ساخت و ساز بودیم، بعضی از تجهیزات ما در پارکینگ مستقر شد ولی تمهیداتی اندیشیدیم که مشکلی از جهت ترافیک پیش نیاید و بلافاصله شمال رسالت را آماده کردیم که سه برابر اینجا بود. برای نمایشگاه کتاب اردیبهشت 90 هم پارکینگ پادگان عباس آباد را اختصاص داده‌ایم که مساحت آن حدود 10 هکتار است. مطمئن هستم اگر هماهنگی لازم میان مجریان نمایشگاه و نیروی انتظامی وجود داشته باشد، هیچ مشکلی در خصوص پارک خودروها به وجود نخواهد آمد.

سازه‌هایی که شما به آنها اشاره کردید، در دوره گذشته مشکلات زیادی برای بازدیدکنندگان به وجود آورد. یادم است ناشران بخش کودک را زیر این چادرها مستقر کرده بودند و در یکی دو مورد طوفان‌های شدیدی آمد و چند نفر هم مجروح شدند. از این جهت نگران نیستید؟

نه. هر کاری حساب و کتاب دارد. مشکلی که شما می‌گوئید، مربوط به پیش‌بینی نکردن بارندگی بود. باید مسیرهای هدایت آب را می‌دیدند. یک مورد این بود که باران آمد و به خودِ این چادرها لطمه زد و مورد دیگر هم مربوط به فضای سبز بود که چادرها پائین‌تر از آن واقع شده بودند؛ این باید مهار می‌شد. سال آینده قطعاً در قبال این مسائل فکر خواهد شد و دوستان نواقص را برطرف خواهند کرد.

با توجه به روند پیشرفت مجموعه باغ آفتاب، فکر می‌کنید مصلی تا چه زمان می‌تواند میزبان نمایشگاه کتاب باشد؟

نمی‌دانم وضعیت آنجا چطوری است. من مسئول مصلی هستم و ما آماده‌ پذیرایی از فعالیت‌‌های فرهنگی برای مردم هستیم. اگر آقایان تصمیم بگیرند نمایشگاه در جای دیگری باشد، به هر حال باید امکانات و تسهیلات لازم را هم در این راستا فراهم کنند.

تا این لحظه چه مذاکراتی با مسئولان وزارت ارشاد برای برپایی نمایشگاه کتاب در سال 90 داشته‌اید؟

آنها درخواستشان را داده‌اند و ما هم با تقاضایشان موافقت کرده‌ایم. در حال حاضر هم ستادشان اینجا مستقر است و فکر می‌کنم فعالیت‌هایشان را شروع کرده‌اند.

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