به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت محمد السید دبیرکل کمیساریای روابط عربی- اروپایی، پیروزی انقلاب مردم مسلمان مصر را به رهبر معظم انقلاب و ملت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

برگزاری جشن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قطر

در این هفته جشن دیپلماتیک سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همزمان با 22 بهمن به میزبانی عبدالله سهرابی سفیر کشورمان در باشگاه دیپلماتیک شهر دوحه قطر برگزار شد.

مراسم روز ملی ایران با حضور مقامات بلندپایه افغان برگزار شد

همچنین مراسم شکوهمند سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور بیش از900 نفر از شخصیتهای طراز اول کشور، سفرای کشور های همسایه ، منطقه و اروپائی در کابل برگزار شد.

جشن مردمی سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب در امارات برگزار شد

در این راستاجشن مردمی سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور هزاران نفر از ایرانیان مقیم امارات عربی متحده در باشگاه ایرانیان در دبی برگزار شد.

خزاعی: تحولات اخیر منطقه زائیده وقوع انقلاب اسلامی در ایران است

در هفته ای که گذشت سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور ایرانیان مقیم نیویورک در مسجد امام علی (ع) این شهر برگزار شد، طی سخنانی روندپیروزی انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه و جهان را تشریح کرد.

پیام نخست وزیر بحرین به احمدی نژاد و رحیمی بمناسبت ولادت پیامبر(ص)

همچنین در این هفته نخست وزیر بحرین با ارسال پیامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فرا رسیدن سالگرد ولادت با سعادت پیامبر اکرم محمد بن عبدالله (صلی الله علیه وآل وسلم) را به ایشان تبریک و تهنیت گفت.

عبدالله گل به تهران آمد



در هفته ای که سپری کردیم رئیس جمهور ترکیه در راس هیئت بلند پایه حدود 300 نفره برای انجام سفر رسمی 4روزه وارد تهران شد. عبدالله گل را در این سفر هیئتی بلند پایه شامل 135 مقام دولتی همراهی می کنند و علاوه بر این بیش از 100 تاجر و 25 خبرنگار نیز در هیئت او حضور دارند. همچنین 4 وزیر کابینه گل، شامل وزیران خارجه، کشور،انرژی و مشاور در امور خارجی نیز در این سفر رئیس جمهور ترکیه را همراهی می کنند.



وی در سفر به تهران با رئیس جمهور اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیرامورخارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه و احمد داوود اوغلو وزیرامورخارجه این کشور به همراه همسرانشان به جمهوری اسلامی ایران سفر می کنند، ضمن اینکه رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه به اصفهان و روز چهارشنبه به تبریز سفر کرد.

در این رابطه روسای جمهور ایران و ترکیه با اشاره به جایگاه برجسته و اثر گذار دو کشور در تحولات منطقه ای و بین المللی، گسترش هر چه بیشتر تعاملات و مناسبات تهران و آنکارا را به نفع منافع دو ملت و مسائل منطقه ای و جهانی دانستند. همچنین رئیس جمهور کشورمان دیدگاه مشترک ایران و ترکیه در موضوعات منطقه ای و بین المللی را به نفع صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی دانست و گفت: همکاریهای دوجانبه و توسعه همکاریهای منطقه‌ای ایران و ترکیه، منطقه را به سرعت به قطب اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تبدیل می‌کند.

گل به دیدار رهبرمعظم انقلاب رفت

در این رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه آمریکاییها به دنبال مصادره حرکت عظیم مردم مصر هستند تصریح کردند: جمهوری اسلامی ایران با دخالتهای طرفهای خارجی در مصر مخالف و معتقد است مردم باید تصمیم‌گیر اصلی باشند.

بروجردی در آستانه سفر هیئت پارلمانی ایران به رم با سفیر ایتالیا دیدار کرد

در هفته ای که گذشت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در آستانه سفر هیئت ایرانی به رم با سفیر ایتالیا در ایران دیدار و گفتگو کرد و پس از آن هیئت چهار نفره پارلمانی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ریاست علاء الدین بروجردی عازم رم شدند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راس یک هیات پارلمانی بدعوت لامبرتو دینی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنا واستفانو استفانی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان ایتالیا، به رم سفر کردند. وی در این سفر با تعدادی از مقامات عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و همچنین اعضای کمیسیون های سیاست خارجی مجلسین ایتالیا دیدار و گفتگو خواهد کرد.

تاکید فراتینی بر حق ملت ایران برای برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای

در این رابطه وزیر امور خارجه ایتالیا در دیدار با علاء الدین بروجردی که در محل ساختمان مرکزی وزارت امور خارجه ایتالیا انجام پذیرفت، مذاکرات نمایندگان ایران با گروه 1+5 در استانبول را مثبت و قدمی روبه جلو توصیف کرد.

افتتاح رسمی زبان روسی خبرگزاری مهر در 10 اسفند ماه



همچنین در هفته ای که گذشت مدیرعامل خبرگزاری مهر گفت: بخش زبان روسی خبرگزاری مهر در روز 10 اسفند ماه سال جاری با حضور مسئولان داخلی و خارجی و برخی نمایندگان سیاسی افتتاح رسمی خواهد شد.

نیازی به توافقنامه امنیتی با عراق نیست

در این هفته سرکنسول کشورمان در بصره با بیان اینکه ایران به امضای توافقنامه امنیتی با عراق نیازی ندارد، تاکید کرد : تحریمها هیچ تاثیری بر روابط تجاری ایران با هیچ کشوری حتی آمریکا نداشته به طوری که میزان مبادلات تجاری دو طرف 30 درصد افزایش داشته است.

برگزاری جشن ویژه ای در اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در رم

همچنین در هفته ای که سپری کردیم جشن ویژه ای با حضور کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و خانواده های آنان به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی(عج) در محل اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در رم برگزار شد.



برگزاری نشست خبری مهمانپرست با اصحاب رسانه



اظهارات آمانو تحت فشار سیاسی است،اطلاع داشتن اشتون از فعالیت هسته ای ایران،محترم بودن خواست مردم مصر ،خاورمیانه جدید شکل می گیرد نه خاورمیانه ای که امریکا در خواب می دید،توصیه به ارتش مصر،واکنش به برخورد با شیعیان در مالزی، از جمله محورهای نشست این هفته رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه بود.

وی در بخشی از سخنانش به سقوط دیکتاتور مصر در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته شاهد سقوط یک دیکتاتور بزرگ بودیم که 30 سال به یک رژیم مستبد با حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه داد و رفتن مبارک از مصر به عنوان یک دستاورد بزرگ برای مردم این کشور جهت پیروزی نهایی تلقی می شود.

مهمانپرست همچنین به آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) در روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: از فردا آغاز جشن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم که بزرگترین جشن مسلمانان است را خواهیم داشت.

مهمانپرست عازم جنوب و شرق افریقا می شود از سویی دیگر خبر رسید که سخنگوی وزارت امور خارجه در راس هیئتی رسانه ای عازم چند کشور افریقایی در جنوب و شرق قاره آفریقا می شود.

سفر یک عضو شاخص اخوان المسلمین به ایران

در این هفته باخبر شدیم که یک عضو شاخص اخوان المسلمین مصر برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی به ایران سفر می کند.