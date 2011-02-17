مستندسازی مناسبی برای مدیریت بحران در ایران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن قدمی ظهر پنجشنبه در همایش مدیریت بحران اظهار داشت: سازمان مدیریت بحران در سال 1364 پس از وقوع چند سیل در استانهای کشور تشکیل شد.

وی افزود: پس از این سیلها، بمبارانهایی از سوی رژیم بعث عراق در بعضی از مناطق تهران روی داد که منجر به تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه پس از وقوع زلزله رودبار و منجیل ریاست سازمان مدیریت بحران به وزارت کشور منتقل که بنا به دلیلی روشن به خاطر عواملی این انتقال با شکست روبرو شد، اضافه کرد: در زمان وقوع زلزله بم به اعتقاد همه مدیریت بحران کشور از وزارت کشور به بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رییس جمهور واگذار شد.

وی ادامه داد: در زمینه اجرایی وزارت کشور به دلیل اشراف بر کشور به عنوان قائم مقام رئیس جمهور در مدیریت بحران انتخاب و قانون مدیریت بحران با تغییر و تحول در آیین نامه اجرایی به وجود آمد و 14 کارگروه با تعیین وظایف مشغول به کار جهت مدیریت بحران در شرایط خاص شدند.

عدم هماهنگی بین دستگاه مهمترین مشکل مدیریت بحران

قدمی با اشاره به اینکه در حال حاضر عدم هماهنگی بین دستگاه ها مهمترین مشکل در مدیریت بحران در کشور ما است، تصریح کرد: قانون مدیریت بحران با علم دقیق تدوین و تصویب شده و مشکلات در مدیریت بحران ناشی از قانون نیست.

وی اظهار داشت: به خاطر عدم صلاحیت مدیران در اجرای مدیریت بحران در کشور با مشکلاتی روبرو هستیم و تمامی تلاش ها در راس دولت مبنی بر ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها مرتبط و مجریان در دستگاه ها است.

تئوریهای غربی جوابگوی کافی برای کنترل بحران در کشور نیستند

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه نباید خود را در تئوریهای غربی در خصوص مدیریت بحران گیر بیندازیم، تصریح کرد: کارها و اقدامات در خور توجهی در کشور ایران در زمینه مدیریت بحران انجام شده که می تواند به عنوان الگو در مقابله با شرایط بحرانی استفاده شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه مستند سازی درخور توجهی در این خصوص انجام نشده و همین امر باعث بهره گیری از تئوریهای غربی در زمان های بحرانی برای مدیران ما شده است.

قدمی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح آموزشی نیروها، شناسایی امکانات و تجهیزات و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها از طریق شورای مدیریت استان برای زمان های بحرانی ضروری است.

طرح جامع خطر پذیری از اهداف سازمان مدیریت بحران کشور است

وی در ادامه اظهار داشت: طرح جامع خطر پذیری با رویکرد سیل و زلزله و بیماریهای خاص یکی از اهداف سازمان مدیریت بحران کشور است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: امکان سنجی و امکان شناسی دستگاه ها و سازمان ها مدیریت بحران استانهای کشور و نوع ابزارها و امکانات مورد نیاز و نحوه تامین آنها از رویکرد های اصلی سازمان است.

مانورهای مدیریت بحران معیار مناسب مقابله با حوادث نیستند

وی یادآور شد: به اعتقاد من مانورهایی که در کشور برای آمادگی در شرایط بحران انجام می شود به دلیل آمادگی شرایط و امکانات مختلف در قبل از مانور، ملاک و معیار مناسبی برای مقابله با حوادث نیستند.

قدمی گفت: باید به این سوال که در صورت بروز بحران در ایام شادی چون نوروز و زمانهایی چون شب قدر و تاسوعا و عاشورا مسئولان قابل دسترسی سریع هستند پاسخ روشنی داده شود.

وی با اشاره به اینکه در حوادث باید دو واقعیت عینی و غیبی مد نظر قرار گیرد، اضافه کرد: تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مواقع بحران به عنوان واقعیت عینی و پیشگیری و اصلاح ساختارها و سازه ها واقعیتهای عینی تلقی می شوند.