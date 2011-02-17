چهار فیلم ایرانی در شیراز اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فیلمهای 33 روز به کارگردانی جمال شورجه ، گلوگاه شیطان به کارگردانی حمید بهمنی ، اخلاقتو خوب کن به کارگردانی مسعود اطیابی و پایان نامه به کارگردانی حامد کلاهداری روز جمعه 29 بهمن ماه جاری روی پرده میرود.

فیلم ایرانی گلوگاه شیطان در ساعت 20 و 30 دقیقه در سینما ایران به نمایش گذاشته می شود.

فیلم سینمایی 33 روز ساعت 18 و 30 دقیقه در سینما ایران و در یک سانس در این روز به نمایش گذاشته می شود.

فیلم اخلاقتو خوب کن نیز ساعت 18 و 30 دقیقه در سینما سعدی و سپس20 و 30 دقیقه در سینما شیراز به روی پرده نقره ای می رود.

همچنین فیلم پایان نامه ساعت 18 و 30 دقیقه در سینما شیراز و سپس ساعت 20 و 30 دقیقه در سینما سعدی روی پرده می رود.