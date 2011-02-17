برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت تایلند قصد دارد انتخابات زودهنگام پارلمانی را در شش ماه نخست سال جاری میلادی برگزار کند.

معاون نخست وزیر تایلند با بیان این مطلب اعلام کرد که "آبیسیت وجاجیوا" نخست وزیر این کشور باید طبق قانون تا پایان امسال انتخابات را برگزار کند چرا که در این مدت ماموریت وی پایان می یابد.

وجاجیوا هفته گذشته درباره امکان برگزاری این انتخابات به منظور بهبود اوضاع امنیتی و ثبات در کشور ابراز امیدواری کرده بود. با وجود اعتراضات چند ماه گذشته مخالفان دولت در تایلند، انتظار می رود دمکراتهای طرفدار وجاجیوا پیروز این دوره از انتخابات باشند.

کارشناسان بر این باورند که مخالفان وجاجیوا موسوم به پیراهن قرمزها پس از تحرکات خیابانی گسترده در سال گذشته تضعیف شده اند. طرفداران تاکسین شیناواترا در اعتراضات خود خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام بودند.