رئیس جمهور وارد ماهشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، محمود احمدی نژاد قرار است در این سفر هشت طرح پتروشیمی در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر را افتتاح کند.

هشتاد و ششمین سفر استانی هیئت دولت در استان بوشهر ظهر امروز(پنجشنبه) خاتمه یافت.



طرح اسید فسفریک با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن محلول اسید فسفریک یکی از این طرح هایی است که قرار است توسط رئیس جمهور افتتاح شود. این طرح که اجرای آن از سال ۱۳۸۲ آغاز شد، ظرفیت تولید ۱۲۵ هزار تن در سال معادل حدود ۲۵۰ هزار تن محلول اسید فسفریک با غلظت ۵۰ درصد را دارد. ارزش تولیدات سالانه محصولات این واحد 98 میلیون دلار برآورد شده است.



واحد پلی اتیلن سبک مجتمع امیرکبیر نیز که از آغاز بهره برداری (اول دی امسال) تا کنون، 24 هزار تن پلی اتیلن سبک تولید کرده و پنج هزار تن آن به چین و خاورمیانه صادر شده است؛ امروز به صورت رسمی به بهره برداری می رسد. این واحد با ظرفیت 300 هزار تن در سال و سرمایه گذاری افزون بر 310 میلیون دلار و 228 میلیارد ریال ساخته شده است.



سه پروژه پژوهشی پایلوت متانول به پروپیلن، دموپلنت متانول به پروپیلن و ایلوت وینیل استات منومر نیز جزو طرح هایی است که امروز توسط احمدی نژاد به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.



همچنین شرکت پتروشیمى فجر با هدف تامین برق و بخار مورد نیاز واحدهاى فرایندى مستقر در منطقه ویژه اقتصادى پتروشیمى طرح نیروگاه فجر ۲ را از سال ۸۶ آغاز کرد و امروز به بهره برداری می رسد.



مالکیت این طرح به صورت ۷۰ درصد شرکت ملى صنایع پتروشیمى و ۳۰ درصد شرکت کارگزارى سهام عدالت است. این طرح با چهار توربین گازى به ظرفیت مجموع مگاوات ۶۴۸ (در شرایط Iso ) و بخش تولید بخار (HD ) با ظرفیت مجموع ۷۴۰ تن بر ساعت شامل دو واحد بویلر بازیاب و یک واحد بویلر کمکى به اجرا درآمده است.

