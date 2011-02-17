فیلمهای پلیسی به دنبال پیشگیری اجتماعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهمن کارگر صبح پنجشنبه در مراسم معارفه سرپرست اداره کل هنری این معاونت ضمن تبریک ولادت پیامبراکرم(ص) و آغاز هفته وحدت اظهارداشت: ولادت پیامبر اکرم (ص) نقطه عطفی در عالم کون و مکان بوده است در حقیقت با تولد ایشان؛ اسلام متولد و هدایت و راهنمایی بشر کامل شد.

وی با اعلام اینکه هنر بی تعهد ابتذال است و هنری که در آن تعهد نباشد رو به زوال خواهد رفت گفت: هنر احتیاج به فلسفه دارد آن هم فلسفه الهی و انسانی که اگر این موضوع حاکم نباشد به بیراهه خواهد رفت.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی از معمار کبیر انقلاب به عنوان یک هنرمند نام برد و گفت: امام خمینی(ره) دارای روح هنری بودند به گونه ای که ایشان بسیار متعالی درباره هنر سخن می گفتند. همچنین مقام معظم رهبری نیز اهل هنر است و به آن اهمیت می دهند و تبحر ایشان در تمامی زمینه های هنری اعم از شعر، موسیقی، سینما و غیره نشانگر این است که هنر با اعتقادات و ارزشها پیوستگی دارد و منفک از آن نیست.

سردار کارگر با انتقاد از این مسئله که برخی تصور می کنند اهل هنر باید منفک از اعتقادات و ارزش باشند گفت: نباید فکر کنیم که اهل هنر بودن جدای از مذهب است.

وی با اشاره به ارزشهای هشت سال دفاع مقدس گفت: رزمندگان ما هنرمند بودند و با هنرخود توانستند هشت سال تمام در مقابل دشمنان ایستاده و از میهن خود دفاع کنند.

معاون اجتماعی ناجا از اینکه از فرمایشات امام (ره) در نشریات هنری استفاده نمی شود گلایه کرد و گفت: ایشان در صحیفه نور که بسیار متعالی است در خصوص هنر صحبت کردند.

این مقام مسئول از سینما به عنوان یک صنعت وارداتی نام برد و گفت: این مسئله دلیل نمی شود که برای بومی کردن این صنعت تلاش نکنیم. در زمان جنگ ما سیم خاردار را هم وارد می کردیم اما امروز شاهد هستیم که ایران در بخش تسلیحات نظامی، ساخت موشک و همچنین موضوعات علمی چون سلولهای بنیادین از ارتقاء قابل توجهی برخوردار هستیم به طوری که در جهان زبانزد هستیم.

سردار کارگر با اعلام اینکه چرا نباید در موضوع هنر این حرکت پویا را داشته باشیم گفت: قطعاً با تلاش و همت می توانیم تولیدات داخلی و صنعت هنر را بومی کنیم.

معاون اجتماعی ناجا با اظهار اینکه نیروی انتظامی توانایی تولید هنر در بخشهای مختلف را دارد تصریح کرد: خوشبختانه در بخش سینما ورود کردیم که قرار است در بخش تئاتر و موسیقی نیز ورود پیدا کنیم.

این مقام مسئول از اینکه تولیدات داخلی هنر ازجمله موسیقی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و به واردات غربی متکی هستیم انتقاد کرد و افزود: در هنر باید با حواشی اش وارد شویم.

وی با اظهاراینکه برخی مذهبیون ما نیز دچار استحاله شده اند، گفت: نباید اجازه دهیم هنر ما متاثر از غرب ارزشهای ما را زیر سوال ببرد.

سردار کارگر توجه به ارزشها را مورد اهمیت و تاکید قرار داد و اظهار کرد: ایستادگی در پای اعتقادات قطعاً پیروزی و موفقیت را در برخواهد داشت.

سردار کارگر با تاکید بر اینکه حرمت نیروی انتظامی باید حفظ شود و نباید اجازه دهیم ضد ارزشها به بهانه هنر وارد نیروی انتظامی شوند گفت: نیروی انتظامی از نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معاون اجتماعی ناجا با اظهار اینکه در حوزه هنر پلیس موفق بوده است تصریح کرد: باید سعی کنیم این کار ارزشمند را ادامه دهیم و خودمان باید در عرصه تولید فیلم و هنر وارد شویم.

سردار کارگر با تاکید براینکه نیروی انتظامی می تواند در عرصه های گوناگون موفق باشد گفت: پلیس باید در بخش تولید هنر وارد شود و در زمینه ما حمایتهای لازم را خواهیم داشت.

معاون اجتماعی ناجا با اشاره به نقش صنعت سینما در کاهش معضلات اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: قطعاً یکی از شاخصه های تولیدات سینمایی کاهش معضلات اجتماعی است که در این راستا پلیس با استفاده از رهیافتهایی که موجود است در تلاش است به صورت غیرمستقیم در کاهش آسیب های اجتماعی اقدام کند.

وی تصریح کرد: ما از طریق فیلمهای پلیسی صرفاً به دنبال کارکرد انتظامی نیستیم بلکه پیشگیری اجتماعی هم مدنظر ماست. هر چقدر پیشگیری اجتماعی را لحاظ کنیم در کار پلیس کمک کردیم و در نهایت شاهد کاهش معضلات اجتماعی خواهیم بود.