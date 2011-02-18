برگزاری آزمون دستیاری در صحت کامل/ جزئیات اعلام نتایج و ظرفیت پذیرش

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 16 درصد داوطلبان شرکت کننده در آزمون دستیاری پذیرفته می شوند که نسبت به سال گذشته این درصد افزایش داشته است تعداد داوطلبان نیز نسبت به سال گذشته 900 نفر کاهش داشت.

وی افزود: با پیش بینی ها و دقت مضاعفی که در برگزاری آزمون دستیاری در سال جاری بکار گرفته شد، آزمون در صحت کامل برگزار شد تسهیلاتی نیز در حوزه ها برای داوطلبان در نظر گرفته شده بود و همزمان با کاهش تعداد حوزه ها، مراقبت ها نیز افزایش پیدا کرد.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: کیفیت آزمون دستیاری دوره سی و هشتم با شیوه های متعدد افزایش یافته است که از ویژگی های آن می توان به ارتقای کیفی در طراحی سئوالات، استفاده از طیف وسیع تری از اساتید به ویژه اساتید در شهرستانها و استفاده از بانک سئوالات اشاره کرد.

محققی اظهار داشت: جنبه های حفاظتی آزمون، قرنطینه کامل و انتقال دفترچه های سئوالات با شیوه های کاملاً حفاظت شده و همکاری نیروی انتظامی در این زمینه از دیگر ویژگی های ارتقای کیفیت آزمون در این دوره بود.

معاون وزیر بهداشت درباره زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری پزشکی گفت: ما ترجیح می دهیم که با بررسی های متقن و کامل نتایج اعلام شود اما پیش بینی اولیه این است که کارنامه و نتیجه اولیه تا پایان سال اعلام شود و در غیر این صورت در نتایج در فروردین ماه سال 90 اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان همچون سالهای گذشته امکان انتخاب 100 رشته محل را در صورت پذیرفته شدن در مرحله اول دارند.

به گزارش مهر، سی و هشتیمن دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی 28 بهمن ماه 89 با شرکت 15 هزار و 182 داوطلب در 18 شهر برگزار شد.