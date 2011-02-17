اگر قانون نبود مردم سران فتنه را مجازات می کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح پنجشنبه در مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی گفت: خداوند بشر را آزاد آفرید و تنها اوست که برای ما محدودیتها را مشخص می کند و هیچ بشر دیگری حق حاکمیت بر دیگری را ندارد.

وی افزود: اما براساس سلسله مراتب حکومت الهی، حکومت از رسول اکرم (ص) به ائمه معصومین و در زمان غیبت ولی عصر به ولایت فقیه تفویض شد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: با مرور در تاریخ انقلاب اسلامی درمی یابیم کسانی و گروههای مختلفی از جمله منافقین در انقلاب بودند که در ظاهر خود را اسلامی جا می زدند اما در ادامه راه از امام (ره) فاصله گرفتند.

این مقام انتظامی یادآور شد: در این نفاق جدید نیز شاهدیم کسانی که سالیان در خدمت اسلام و امام بودند اما نشان دادند که طلحه و زبیرهایی بیش نیستند و در آخر پس از جدا شدن ازانقلاب نوکر امریکا و اسراییل شدند.

وی افزود: همین اصلاح طلبان دیروز و امروز که در تلویزیون و رادیو بی بی سی مردم را دعوت به اغتشاش می کنند در گذشته ما را متهم می کردند که ما امریکایی هستیم. حتی یکی دو دهه قبل ادعا می کردند که ما کوتاهی می کنیم و باید در کنار سربازان عراقی با آمریکا بجنگیم اما امروز در دامن دشمنان اسلام و مردم هستند.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه برای یافتن مسیر باید شاخصهایی را در طول مسیر مشخص کنیم تا راه به بیراهه نرویم یادآور شد: همانگونه که چراغ فانوس دریایی شاخصی است که کمک می کند تا کشتیها بندر را پیدا کنند شاخص مسیر زندگی در کویر بی آب و علف ولایت است.

به گفته این مقام انتظامی اساس ولایت براین استوار است که در امور به شاخص ترین و متخصص ترین افراد اعتماد و تکیه کنیم و قطعا تقلید از شایستگان، نخبگان و خبرگان در هر امری کاری عقلانی است زیرا که انسان فرصت ندارد هرامری را تجربه کند.

احمدی مقدم خطاب به دانش آموزختگان دانشگاه علوم انتظامی گفت: امروز شما برای خدمت به مردم لباس بر تن کرده اید و مردم نیز برای امنیت باید به شما پناه ببرند زیرا شما صلاحیت این کار را دارید.

مقدم گفت: در روز 22 بهمن شاهد تجمع میلیونی مردم و حمایت آنان در سراسر کشور از مستضعفان عالم به خصوص مردم مصر و تونس بودیم اما چند نفر که تعداد آنان از صد تا دویست نفر هم تجاوز نمی کرد با تصویر سازی توسط شبکه های بیگانه خود را به عنوان نماینده افکار عمومی ایران جا زدند.

وی افزود: سران فتنه بدانند که اگر قانون و ولایت نبود مردم حسابشان را کف دستشان گذاشته بودند.

فرمانده نیروی انتظامی کشورمان با تاکید بر این که ملاک ما باید حق باشد و حق از مسیر ولایت عبور می کند تصریح کرد: توکل تنها به عقل منجر می شود تا به مسیر اشتباه برویم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه فرماندهان در سلسله مراتب شایستگی قرار دارند یادآور شد: فرمانده باید شایسته تر از زیردستان خود در جامعه باشد تا بتواند افراد تحت امر خود را در مسیر درست هدایت کند.

وی خصوصیات پلیس را داشتن ویژگیهای حرفه ای آمادگی رزمی، پاکدامن، بصیرت، دانش پلیسی، شجاعت و امانتدار برشمرد و گفت: در این صورت است که مردم به او اتکا می کنند.

مقدم با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر توفیقات زیادی در جهت حل مشکلات مالی سازمان به دست آمده است افزود: امروز دیگر دغدغه های زیادی برای تجهیزات نداریم حتی با وجود اینکه تهدیدات مدرنتر و پیچیده تر می شود اما سرعت ما به مراتب بیشتر از تهدیدات است.

سردار احمدی مقدم یادآور شد: در حل مشکلات معیشتی کارکنان نیز گامهای بزرگی برداشتیم که دیگر مامور ما نیاز نداشته باشد تا شغل دومی برای خود داشته باشد تا به منزلت و آمادگی او در میدان، لطمه وارد شود.

وی افزود: با تغییرات زیادی که در نگرش مردم نسبت به پلیس ایجاد شده است مامور ما حتی ا گر بخواهد شغل دوم هم داشته باشد اینکار را نمی کند زیرا جامعه از او توقع دیگری دارد.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: افق برنامه پنجم نشان دهنده عبور کامل ما از این حداقلها است و همه سازو کارها امروز برای درخشش نیروی انتظامی در میدان عمل، برقراری امنیت و مبارزه با توطئه گران و بداندیشان است.