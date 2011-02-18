به گزارش خبرنگار مهر، ناصر پلنگی نقاشی که سال‌ها در استرالیا زندگی می‌کرد، بعد از بازگشت به ایران اولین نمایشگاه انفرادی خود را در ایران برگزار کرد.

در این نمایشگاه که عصر روز 27 بهمن‌ماه با آثاری در زمنیه فتوکلاژ، ترکیب مواد روی چوب و فتومدیا برپا شد، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر، حبیب‌الله صادقی نقاش و مدیر سابق مرکز هنرهای تجسمی و پرویز کلانتری حضور داشتند.

ناصر پلنگی در بخشی از این مراسم با بیان اینکه شاید اثری هنری زندگی‌اش دختر و پسرش باشند که نقاش و کارگردان شده‌اند، گفت: من در این سال‌ها دو نمایشگاه در استرالیا برگزار کردم. یکی از آنها حدود 4ـ 5 هزار طراحی جنگ از جنوب بودند.

وی افزود: فرصت نشد این طراحی‌ها را در ایران به نمایش بگذارم اما الان دانشگاه شیکاگو کتابی از آنها را به صورت یک مجموعه دردست چاپ دارد. در حالی که در ایران کسی نبود که چنین طراحی‌هایی را منتشر کند.

این نقاش که نقاشی‌هایش با موضوع جنگ روی دیوار مسجد خرمشهر به یادگار مانده است، ابراز کرد: در این نمایشگاه کارهای جدیدم را به نمایش گذاشتم. این کارها حال امروز ایران معاصر است. بخشی از این آثار فتوکلاژهای 10 سال اخیرم هستند.

پلنگی در مورد ورود خود به هنر مدرن عنوان کرد: بعد از نقاشی وارد کارهای مدرن شدم. اولین‌ بار خانم سیحون ـ معصومه سیحون، مدیر نگارخانه سیحون ـ بود که روی کارهای فتوکلاژ من دست گذاشت. چند اثر از این فتوکلاژها که از مجموعه قاجار بودند به موزه بریتانیا رفت و آثار این نمایشگاه متعلق به مجموعه عشایر هستند.

وی سپس سخنان خود را اینگونه پایان داد: نه شیخ می‌دهد پیندم نه پیر مغان نی/ زبس که توبه نمودم زبس که توبه شکستم.

علیرضا سمیع آذر، منتقد هنر و مدیر سابق موزه هنرهای معاصر در تحلیل آثار پلنگی گفت: بخشی اصلی نمایشگاه را کارهای موسوم به فتوآرت دربرمی‌گیرند و بخش میانی آثار کلاژ، رنگ و روغن و اکرلیک هستند.

وی با بیان اینکه این آثار در حوزه هنر جدید جای می‌گیرند، گفت: چاپ،‌ یک شیوه تازه در هنر است که سابقه‌اش کمتر از یک دهه است و به طور عمومی یک روش بیانی جدید محسوب می‌شود. این هنر در ژانر پست مدرن به شمار می‌رود و تفاوت آن با نقاشی در کیفیت چند لایه و فرصت بیشتر برای تعمق است.

سمیع‌آذر در ارزیابی نمایشگاه پلنگی افزود: این آثار از رهگذر تفکر عمیق و تحلیل ناصر پلنگی بوجود آمده‌اند و برای همین در هنگام مشاهده، زمینه بیشتری برای تفکر ایجاد می‌شود. آثار او در برگیرنده دو لایه اصلی هستند. لایه‌‌ اول شامل یک فیگور و شخصیت است. لایه دوم یک عنصر سنتی است که در بستری از متون مقدس و نگارگری به نمایش گذاشته شده.

وی در مورد شخصیت‌های آثار پلنگی توضیح داد: به شکل عجیبی شخصیت‌ها به جای آنکه به مخاطب نگاه کنند، به پس‌زمینه خیره شده‌اند و چون به ما نگاه نمی‌کنند چیزی از تحلیل آنها عایدمان نمی‌‌شود. در نهایت باید به تحلیل خودمان رجوع کنیم.

این منتقد هنر درباره متن آثار ابراز کرد: معمولا یک رنگ سیاسی، ایدئولوژیک و مذهبی در غالب کارها هست و یک رابطه میان فیگور و متن به چشم می‌خورد که در واقع محملی برای قضاوت و یک گرایش پست مدرنیستی است چون هنرمند خودش قضاوتی انجام نداده و آن را به مخاطب واگذار کرده.

سمیع‌آذر ادامه داد: برخلاف برخی از کارهای معاصر، نوعی تاثیر و احساس یاس در کارهای پلنگی دیده می‌شود. انگار یک نوع حیرت و تعجب به خاطر ارزش‌های از دست رفته را می‌توانیم در آثارش ببینیم.

وی در مورد ویژگی هنر جدید گفت: در این ژانر هنرمند پی خلق اثر نیست بلکه درپی بازی معنا، نشانه و دلالت‌ها است. اثری که به این نحو خلق می‌شود کمتر جنبه زیبایی شناسی دارد و بیشتر مخاطب را به تعمق و فکر وا می‌دارد. این همان چیزی است که رویکرد نوین هنر جدید هم هست یعنی کارها بیشتر از آنکه ما را متوجه لذت بصری کند، بیننده را به اندیشیدن وامی‌دارد.

این منتقد هنر اما کارهای پلنگی جدا از لذت بصری ندانست: مع ذلک کارهای او از جلوه بصری و زیبایی خوبی نیز برخوردار هستند که نتیجه سال‌ها تجربه نقاش به شمار می‌رود. کیفیت‌های نقاشانه از نظر رنگ و فرم در کارها موج می‌زند. به همین دلیل خوشحالم هنرمندان ایرانی هنر را به فرصتی برای اندیشیدن نزدیک می‌کنند.

وی سپس به دوستی خود با این نقاش اشاره کرد: من در این 30 سال که با ناصر پلنگی دوست بودم همواره او را اهل نظر و فکر یافتم. هیچ لحظه‌ای ناصر را دور از چالش ندیدم.

نمایشگاه آثار ناصر پلنگی در پردیس سینمایی ملت در معرض دید عموم قرار دارد و بخشی از عواید فروش آن به موسسه خیریه محک واگذار می‌شود.