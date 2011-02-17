تفاهمنامه صندوق حمایت از زنان روستایی در هرمزگان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور عصر پنجشنبه در آیین امضا این تفاهمنامه گفت: در سال 89 با ایجاد ظرفیتهای قانونی زمینه رشد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی وصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور فراهم شده است.

عبدالکریم رضوی به تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی کشور اشاره کرد وادامه داد: ماده 17 و19 قانون افزایش بهره وری از جمله ظرفیتهای قانونی هستند که موجب افزایش توانمندی صندوقهای اعتباری بخش کشاورزی می شوند.

وی ابراز داشت: با استفاده از ظرفیتهای قانونی صندوقهای اعتباری زنان روستایی در بخش کشاورزی می توانند با حمایت دولت به چاپ اوراق مشارکت بپردازند وعلاوه بر آن این قانون زمینه ایجاد ظرفیت بیمه محصولات کشاورزی رابیش از پیش فراهم می کند.

در ادامه مدیر کل امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: راه اندازی این صندوق به عنوان اولین صندوق حمایت اززنان روستایی در کل استان وسومین صندوق حمایت از زنان روستایی در کل کشور است.

بنی هاشمی افزود: توانمندی زنان روستایی پشتوانه رشد وتوسعه این صندوق است و اگر همت زنان نبود امکان حمایتهای دیگر از این صندوق نیز میسر نمی شد.

وی ابراز داشت: با راه اندازی این صندوق، صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی که تا پیش ازاین وجود داشته نیز به قوت خود باقی است و ایجاد این صندوق تنها باهدف اعمال کمکهای فنی، مالی، اطلاع رسانی وبازار یابی به سایر صندوقهاست.