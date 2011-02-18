ایجاد شبکه دانشگاهی میان دانشگاههای علوم پزشکی کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست در روزهای 30 بهمن تا اول اسفند 89 در دانشگاه علوم پزشکی تهران و با حضور روسای دانشگاه ها و دانشکده های کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه، سوریه، مالزی و روسای دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان از کشور ایران برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این نشست تهیه پیش نویس ایجاد شبکه دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کشورهای اسلامی عنوان شده است تا پس از موافقت به عنوان یک طرح در دانشگاهها به اجرا درآید.

طرح ایجاد شبکه دانشگاهی میان دانشگاههای پزشکی کشورهای اسلامی با هدف ایجاد دبیرخانه تبادل اطلاعات، توسعه همکاری و تبادل علمی در آموزش و پژوهش و خدمات بهداشتی درمانی مجازی اجرا می شود.