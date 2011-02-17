عمده اعتبارات خشکسالی در حوزه آبخیزداری هزینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از بندرعباس، عادل شهرزاد گفت: عمده اعتبارات خشکسالی در حوزه آب وخاک وآبخیزداری است چراکه سرمایه گذاری در این حوزه دارای اثرات مثبت بلند مدتی در مبارزه با خشکسالی است.

شهرزاد افزود: در سال جاری اعتبارات خشکسالی استان به میزان 17 میلیارد و 500 میلیون تومان است که هفت میلیارد و 500 میلیون تومان آن به بخش کشاورزی و10 میلیارد آن به بخش آب که عمده آن شامل آب روستایی می شود و کمتر شامل بخش کشاوزی خواهد بود اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: از هفت میلیارد و 500 میلیون تومان که به بخش کشاورزی اختصاص یافته مبلغ چهار میلیارد و 600 میلیون تومان آن به سازمان جهاد کشاورزی، دو میلیارد و280 میلیون تومان آن به منابع طبیعی و150 میلیون تومان به دامپزشکی و 50 میلیون تومان هم به اداره حفاظت محیط زیست اختصاص یافته است.

وی ابراز داشت: جهت مقابله باپدیده خشکسالی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع "ماده10قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت سال1389"، مبلغ 46هزار و420میلیون ریال جهت اجرای 9طرح پروژه مصوب شده وتخصیص یافته است.

‌وی خاطرنشان کرد: این پروژها شامل سد مخزنی زاکین، سدخاکی فرغوئیه، سدخاکی جغین، سدخاکی حاجی آباد، مطالعه سدهای اولویت دار، احیا و مرمت قنوات، تامین آب اراضی کشاورزی، مبارزه با آفات نباتی ناشی از خشکسالی، تامین علوفه و آب و دام طیور و زنبورعسل در سطح استان است.

وی با بیان اینکه در سال جاری اعتبار خشکسالی به استانهای قم، ‌هرمزگان، فارس، ‌بوشهر، ‌سیستان بلوچستان، خوزستان اختصاص یافته ابرازداشت: استان هرمزگان بعد از قم دارای بیشترین طول مدت خشکسالی است.

به گفته وی اعتبارات خشکسالی بین استانها بستگی به منابع مالی کشور وطول مدت خشکسالی تقسیم می شود.

وی بیان داشت: پراکنش زمانی و مکانی بارندگی فاکتور مهم دیگری است که در تخصیص اعتبارات خشکسالی لحاظ می شود چراکه در برخی استانها همچون هرمزگان بارندگی مورد نیاز در یک سال در طول مدت زمان یکماه صورت میگیرد وشدت وناهمگونی این بارندگی ها موجب خسارت به کشاورزی استان می شود.

وی اظهار داشت:‌علاوه براین شاخصها،عوامل دیگری همچون کمبود بارندگی نسبت به بارندگیهای بلندمدت و شاخص تعداد دام، ‌تعداد بهره بردار و ظرفیتهای مطالعاتی بخش کشاورزی از شاخصهای موثر در تعیین میزان اعتبارات خشکسالی برای هر استان است.