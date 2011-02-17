اولین اجلاسیه جهانی کار آفرینی در شیراز شروع به کارکرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دبیر علمی اجلاسیه بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: برای اولین بار چنین اجلاسیه ای در ایران برگزار شده که با استقبال بیش از حد انتظار مواجه شده ایم که در این راستا در زمان فراخوان دو هزار و 801 چکیده مقاله ارسال شد که تاکنون بی سابقه بوده است.

نظام الدین فقیه ادامه داد: پس از رسیدن چکیده مقاله ها کمیته ای تخصصی برای بررسی تشکیل شد و در نهایت 414 مقاله از میان آنها انتخاب شد که به دلیل کم بودن زمان دو روزه برگزاری این اجلاسیه 40 مقاله برای سخنرانی و 183 مقاله به عنوان پوستر انتخاب شد.

وی افزود: در این اجلاسیه 500 شرکت کننده داخلی و خارجی حضور دارند که در این میان پرفوسور توماس شات از دانمارک و پرفوسور حسامی از انگلستان نیز حضور دارند.

دبیر علمی اجلاسیه با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی نیز تصریح کرد: این اجلاسیه با کارگاه های آموزشی نیز همراه خواهد بوده که در این خصوص سه کارگاه آموزشی توسط اساتید بزرگ برپا شده است.

فقیه در خصوص اهداف برگزاری این اجلاسیه نیز یادآور شد: یکی از فرآورده های کارآفرینی بحث اشتغال است که در این راستا یکی از اهداف مهم این اجلاسیه فراهم کردن پایه های علمی و تحقیقاتی برای ایجاد اشتغال و ترویج بحث دانش کارآفرینی است.

وی با بیان اینکه هر ساله چنین اجلاسیه ای در کشور برگزار خواهد شد، تاکید کرد: برای اولین بار این حرکت را در کشور آغاز کرده ایم ولی به طور یقین از سالهای آینده این اجلاسیه برگزار خواهد شد که البته اجلاسیه سالهای آینده با برطرف شدن اشکالات موجود در این دوره همراه خواهد بود.