ویژه برنامه های شبکه کردستان به مناسبت هفته وحدت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ویزه برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان از روز گذشته آغاز و قرار است که تا پایان هفته وحدت ادامه داشته باشد که علاوه بر این هفته در سایر روزهای ماه ربیع الاول نیز شماری از این برنامه ها پخش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کردستان تمامی تولیدات رسانه استانی به موجب طیف بندی مخاطب از خردسال، کودک، نوجوان، جوان، خانواده، عام، فرهیخته و همچنین ساختارهای معین و تعریف شده در صدا و سیما موظف به رعایت وحدت بین اقوام، مذهب و مباحث ملی هستند و تولیدات با رویکرد وحدت واتحاد و همدلی بین مسلمانان در داخل کشور و خارج از آن تولید و پخش می شود.

به همین دلیل در ایام هفته وحدت در استان کردستان برنامه هایی از قبیل غنچه ها، رنگین کمان، هه لبست و گورانی (موسیقی)، تریفه، صهبای جان، خانواده، کاغذ بی خط، دیاری لادی و دیگر برنامه های سیما با بخشهایی چون کارشناسی مذهبی، بخش های نمایشی طنز، وله های شاد، مسابقه، شعر و سرودهای مذهبی و دف نوازی سعی در ایجاد فضای آموزنده و مفرح برای مخاطب دارد.