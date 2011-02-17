ویژه برنامه های شبکه کردستان به مناسبت هفته وحدت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ویزه برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان از روز گذشته آغاز و قرار است که تا پایان هفته وحدت ادامه داشته باشد که علاوه بر این هفته در سایر روزهای ماه ربیع الاول نیز شماری از این برنامه ها پخش خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کردستان تمامی تولیدات رسانه استانی به موجب طیف بندی مخاطب از خردسال، کودک، نوجوان، جوان، خانواده، عام، فرهیخته و همچنین ساختارهای معین و تعریف شده در صدا و سیما موظف به رعایت وحدت بین اقوام، مذهب و مباحث ملی هستند و تولیدات با رویکرد وحدت واتحاد و همدلی بین مسلمانان در داخل کشور و خارج از آن تولید و پخش می شود.
به همین دلیل در ایام هفته وحدت در استان کردستان برنامه هایی از قبیل غنچه ها، رنگین کمان، هه لبست و گورانی (موسیقی)، تریفه، صهبای جان، خانواده، کاغذ بی خط، دیاری لادی و دیگر برنامه های سیما با بخشهایی چون کارشناسی مذهبی، بخش های نمایشی طنز، وله های شاد، مسابقه، شعر و سرودهای مذهبی و دف نوازی سعی در ایجاد فضای آموزنده و مفرح برای مخاطب دارد.
علاوه بر این مهم پخش روزانه فیلم سینمایی از شروع تا پایان هفته وحدت در ساعت 20، دعوت ازگروههای دف نوازی و مولودی خوانی در برنامه های مختلف ، اجرای برنامه در فضای آمفی تئاتر با حضور میهمانان و اجرای مسابقه، پیش بینی و برنامه ریزی ویژه برنامه 120 دقیقه ای و پخش آن در شبکه استانی ، انعکاس مناسب رویدادها و فعالیتهای هفته وحدت در کلیه برنامه های روتین بنا به تناسب موضوع و مخاطب برنامه ها ، در کنار برنامه های سیما، صدای مرکز کردستان نیز تدارک ویژه ای برای پخش برنامه های مناسب در این ایام را انجام داده است.
نظر شما