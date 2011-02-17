تبلیغات دینی در کشور نیاز به ساماندهی یکپارچه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان حجت الاسلام حبیب‌رضا ارزانی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از چهره ماندگار تبلیغی استان اصفهان با اشاره به اینکه این همایش به مناسبت تجلیل از چهره های ماندگار در امر تبلیغ اسلامی برپا شده است، اظهارداشت: زمزمه دعای حجت السلام شیخ مهدی مظاهری بیش از 53 سال است در مساجد اصفهان طنین انداز و عاشقان زیادی را به خود جلب کرده است .

وی افزود: برای حوزه علمیه اصفهان افتخار بزرگی است که چهرهای فاخری همچون آیت‌الله مهدی مظاهری را در اصفهان دارد .

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به لزوم نیاز تبلیغات گفت: اساس کار حوزه علمیه تبلیغات دینی، ساماندهی و برنامه‌ریزی است .

وی با تاکید به اینکه دبیرخانه مهندسی تبلیغات دینی ‌براساس نیاز صورت گرفته است، اضافه کرد: اینکه در چه زمینه‌هایی و چه تعداد متخصص مبلغ کار کنند از وظیفه‌های دبیرخانه مهندسی تبلیغات دینی است.

حجت ‌الاسلام ارزانی اظهارامیدواری کرد: با تربیت مبلغان اسلامی شایسته در 50 سال دیگر در حوزه علمیه صدها نفر مانند آیت‌الله مهدی مظاهری تربیت کنیم .