طرح اصلاح باغهای زیتون در رودان و حاجی آباد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ابراهیم حسینی در آگاهی در نشست مطبوعاتی عصر پنجشنبه با تشریح عملیات اجرایی این طرح بیان داشت: هرس باغات زیتون در 45 هکتار، تغذیه باغات زیتون در 45 هکتاروپیوند یک هزار و 700اصله درختان زیتون از جمله موارد اجرایی این طرح بوده است.

وی ادامه داد: طرح اصلاح باغات نیز از طریق تغذیه با استفاده از کودهای زیستی در سطح 44 هکتار در شهرستانهای میناب، رودان، بندرعباس و جاسک انجام گرفته است.

وی ابراز داشت: از جمله موارد تغذیه باغها با استفاده از کودهای زیستی می توان به تغذیه باغات انبه استان با استفاده از کودهای زیستی و مواد بیولوژیک در جهت تولید محصول سالم اشاره کرد.

به گفته حسینی همزمان با تغذیه، مبارزه با آفات و بیماریها و بهداشت باغ نیز همزمان در باغات انبه جهت افزایش عملکرد انجام گرفته است.

حسینی در بخش دیگری از صحبتهای خود به طرح توسعه باغات در اراضی مستعدا شاره کرد وافزود: کلیات اجرای این طرح شامل انجام عملیات تکریب در 104 هکتار،پوشش خوشه خرما در 27 هکتار احداث نخلستان نر در پنج هکتارهرس، اصلاح، کاهش تراکم درختان و بهداشتی کردن عرصه باغ نیز در 16 هکتار از باغهای استان است.

به گفته حسینی این طرح در باغهای شهرستانهای رودان، میناب، بندرعباس، حاجی آباد، سیریک، بشاگرد، بندرخمیر، بندرلنگه، پارسیان به اجرا در آمده است.

وی بیان داشت: عملیات تکریب، احداث نخلستان نر و هرس، اصلاح کاهش تراکم درختان و بهداشتی کردن عرصه باغ به صورت کامل اجرا شده ولی عملیات پوشش خوشه خرما به دلیل کاهش اعتبار تنها در سطح چهار هکتار انجام شده است.

وی در خصوص طرح اصلاح و احیای باغات خرما نیز گفت: این طرح شامل حذف و جایگزینی نخیلات در سطح 500 هکتار عمده آن در شهرستانهای میناب، حاجی آباد، رودان، می باشد و به صورت پراکنده بندرعباس، بندرلنگه، سیریک، قشم، بستک است.

وی خاطر نشان کرد: در طرح اصلاح و احیای باغ های خرما تا کنون عملیات حذف و ریشه کنی،تسطیح نقشه برداری حفر گودال وکاشت به انجام رسیده است.