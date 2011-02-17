مشارکت اتباع سعودی در سرکوب مردم/ افزایش تلفات به 4 کشته و 200 زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، درگیری ها در منطقه القفول در غرب منامه همچنان با وجود استقرار دهها دستگاه تانک ارتش در خیابانهای پایتخت و بستن خیابان اصلی منتهی به این شهر از سوی نیروهای امنیتی ادامه دارد.



الجزیره همچنین از برگزاری نشست فوق العاده وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای بررسی اوضاع کنونی بحرین یکی از اعضای این شورا خبر داد.



نیروهای امنیتی رژیم وابسته به اقلیت بحرین امروز با پشتیبانی دهها دستگاه تانک به طرز وحشیانه به مردم معترضی که در میدان اللولوء منامه به طور مسالمت آمیز خواسته های مشروع خود را مطرح می کردند، حمله ور شدند که در این جنایت سه نفر از مخالفان رژیم کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.



به گزارش رویترز، حدود 50 دستگاه تانک و زره پوش ارتش در میدان اللولوء و خیابانهای اطراف مستقر شدند.



یکی از رهبران مخالفان رژیم، از کشته شدن یک نفر دیگر از تظاهرات کنندگان و افزایش کشته ها به چهار نفر خبر داده است.



جمعیت وفاق ملی بحرین حملات نیروهای امنیتی رژیم حاکم به مردم معترض را جنایت بر ضد بشریت توصیف کرد.

وزیر بهداشت حکومت بحرین تعداد کشته های اعتراضات مردمی را 3 نفر و مجروحان را 195 نفر اعلام کرده است.



مشارکت اتباع سعودی درسرکوب تظاهرکنندگان بحرینی



خبردیگر اینکه "صلاح خواجه از فعالان سیاسی مخالف رژیم بحرین در گفتگو با العالم از مشارکت غیر بحرینی ها در سرکوب معترضان پرده برداشت.



این فعال سیاسی تاکید کرد : گروههای از نیروهای عرب به ویژه اتباع عربستان سعودی که حکومت بحرین به آنها تابعیت بحرینی داده در سرکوب تحصن کنندگان در میدان اللولوء مشارکت داشته اند.



به گفته این فعال سیاسی، مهاجمان عرب در حال حاضر بیمارستان سلمانیه در پایتخت بحرین را که محل بستری شدن شمار زیادی از مجروحان است، به محاصره خود در آورده اند.



وی تاکید کرد : مردم بحرین به ویژه پس از جنایات بامداد امروز نیروهای رژیم بحرین، هم اکنون خواستار سرنگونی رژیم و محاکمه سران آن است.



