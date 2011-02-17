10 مقاله برتر در همایش ملی سلمان هراتی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، محمد مهدی مشهدی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه همایش ملی سلمان هراتی اظهارداشت: با فراخوان ملی برای این همایش 34 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که همگی در مقطع دکترا و فوق‌لیسانس بود که از این تعداد 28 مقاله انتخاب و 10 مقاله نیز برتر اعلام شد.

مشهدی با اشاره به اینکه تلاشها و گامهایی که برای برگزاری این همایش برداشته شده جهت اعتلای فرهنگ، هنر و ادب این سرزمین است، افزود: مناعت طبع و عشق به سرزمین‌، اهل بیت و زادگاه مادری در اشعار سلمان موج می‌زند و اینکه امروز ما در این مکان گردهم آمدیم تا نام بلند آزاده سلمان را زنده نگهداریم از حکمتهای الهی است که از صداقت و روح بلند سلمان و مردمی بودن او سرچشمه گرفته است.

فرماندار ویژه تنکابن حضور این تعداد شرکت کننده در این همایش را نشانه توجه به عالم هنر و ادب خواند و انگیزه‌ای برای برگزارکنندگان آن عنوان کرد.

غلامرضا مشایخی با تاکید براینکه سلمان هراتی شاعری از جنس مردم بود و اشعارش انقلابی و مردمی است ادامه داد: ای کاش سلمان امروز بود و می‌دید که کشورمان ام‌القرای جهان اسلام شده و در گسترش فرهنگ و اعتلای آن در سراسر گیتی سرآمد ملل آزاده و ظلم‌ستیز شده است.

سلمان هراتی در سال 1338 هجری شمسی در روستای مرزدشت تنکابن، در خانواده‌ای مذهبی پا به عرصه وجود نهاد.

دوران ابتدایی را در روستا گذراند و از سنین نوجوانی با قلم و دفتر و کتاب، انس و الفت گرفت. سلمان با شعر متعهد پیوندی ناگسستنی داشت و از همین رو که صمیمیت و خلوص و بی‌پیرایگی در اشعارش موج می‌زند و شعر او را از شعر دیگر معاصران متمایز می‌سازد.

از سلمان هراتی سه مجموعه با نام‌های از این ستاره تا آن ستاره، از آسمان سبز و دری به خانه خورشید به چاپ رسیده اما همین سه دفتر کافی است تا بتوان در همه قالب‌های شعری نمونه‌های کاملی از شعر انقلاب را یافت.

سلمان هراتی در آبان‌ماه 1365 در راه رفتن به مدرسه، بر اثر تصادف جان باخت.