به گزارش خبرنگار مهر، چهار تیم؛ السد قطر، سری وی جایای اندونزی، دمپو هند و العین امارات، تیم‌هایی هستند که شانس راهیابی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را دارند و فردا شنبه در رقابتی رودررو برای کسب سی و یکمین و سی و دومین سهمیه حضور در این مسابقات تلاش خواهند کرد.

در یکی از دیدارهای این مرحله تیم فوتبال سری وی جایای اندونزی روز شنبه در ورزشگاه "جاکابارینگ" شهر "پالمبانگ" این کشور به مصاف العین امارات می رود. نماینده کشور اندونزی که تا دوره گذشته حضوری همیشگی در لیگ قهرمانان آسیا داشت، در این دوره به عنوان تیم دوم کشورش پس از "آرما مالانگ" در پیکارهای آسیایی حضور یافته و ناچار است از مسیر پلی‌آف جواز شرکت در لیگ قهرمانان را بدست آورد.

این تیم برای کسب سی و یکمین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا به دیدار العین می رود که در کارنامه‌اش دستیابی به یک عنوان قهرمانی در لیگ این پیکارهای آسیایی دیده می شود. البته العینی‌ها این روزها حال و هوای چندان مساعدی ندارند و از چهره یک تیم مدعی در امارات به تیمی قعرنشین در جدول رده بندی لیگ این کشور تبدیل شده‌اند. العین هم اکنون با 11 امتیاز تیم یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه‌های امارات است که در آن 12 تیم باهم به رقابت می پردازند.

تیم پیروز دیدار تیم‌های سری وی جایا اندونزی و العین امارات به گروه F لیگ قهرمانان آسیا می رود تا در کنار تیم‌های هانگ ژو گرین تون چین، اف سی سئول کره جنوبی و ناگویا گرامپوس ژاپن رقابت کند.

در دیگر دیدار مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا شنبه شب تیم فوتبال السد در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به دیدار دمپو هند می رود. تیم السد که در دور نخست از مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان موفق به شکست تیم الاتحاد سوریه شده است، برای راهیابی به مرحله گروهی رقابت‌ها کار چندان دشواری مقابل نماینده هند دارد.

السد که تا پایان هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر با 22 امتیاز تیم پنجم جدول رده بندی است و اختلافی 10 امتیازی با تیم صدرنشین دارد، برای رسیدن به لیگ قهرمانان باید تیم چهارم جدول لیگ ملی هند را شکست دهد که از 14 بازی 25 امتیاز کسب کرده و 6 امتیاز با صدر جدول فاصله دارد.

تیمی که از این بازی پیروز خارج شود در گروه B لیگ قهرمانان آسیا به مصاف استقلال ایران، النصر عربستان و پاختاکور ازبکستان خواهد رفت.

- برنامه دیدارهای مرحله دوم پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

شنبه - 30/11/89

* سری وی جایا اندونزی - العین امارات، ورزشگاه جاکابارینگ شهر پالمبانگ

* السد قطر - دمپو هند، ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه