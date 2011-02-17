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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۳

صفاتی:

تفکر عده ای از متدینین در مورد زنان خلاف منطق است

تفکر عده ای از متدینین در مورد زنان خلاف منطق است

مشهد - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم گفت: اینکه عده ای از متدینین جامعه ما می گویند زنان باید در خانه بمانند خلاف منطق است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهره صفاتی ظهر پنج شنبه، در یادواره خانم طاهایی (سید خاموشی) با اشاره به نظرات شهید مطهری در این خصوص گفت: آن شهید بزرگوار با این تفکر که زن باید در کنج خانه بنشیند، مخالف بود.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: اگر زنان ما به وظایف خود عمل کنند و اساس کار را خانواده بدانند و جایی که ضرورت دارد در جامعه حضور یابند، هیچ فقیهی مانع این مسئله نیست.

صفاتی با اشاره به اینکه درد جامعه ما نبود تربیت صحیح زن و مرد است، گفت: اکنون اختلاط بی رویه زن و مرد در جامعه مشکل ساز شده است از یک طرف به زن می گوییم فقط کارش در خانه است و از سوی دیگر ضروریات جامعه را نادیده می گیریم.

وی با اشاره به این که نهادهای فرهنگی و دولتی باید برنامه ریزی کلانی جهت جداسازی کارها داشته باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در اثر عملکرد دستگاه ها در این زمینه، جامعه ما آسیب پذیر شده است.

صفاتی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری از زنان گفت: رهبر معظم انقلاب بارها در ملاقات هایی که با ایشان داشته ایم خواستار آن شده اند که مسائل حوزه زنان توسط خودشان حل و فصل شود.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه کم کاری کرده ایم، گفت: حوزه های علمیه خواهران در این زمینه نقش مهمی دارند که باید به وظایف خود، عمل کنند.

خانم صفاتی با اشاره به شخصیت علمی، سیاسی و فرهنگی خانم طاهایی گفت: از 40 سال پیش ایشان با تأسیس مکتب نرجس در مشهد و شعبات آن در سایر نقاط کشور شاگردان زیادی را تربیت کرد.

وی گفت: بانو مجتهده امین اصفهانی در عصر پهلوی اول و دوم هم به عنوان اولین مؤسس مدرسه دینی خواهران خدمات زیادی به جامعه زنان کرد اما با رفتن او، شاگردانش درخشان چندانی نداشتند  اما خانم طاهایی با تربیت شاگردانی برجسته و تأسیس مکتب نرجس، خدمات بسیار شایسته ای به اسلام و انقلاب کرد.

کد مطلب 1256103

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