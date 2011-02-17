تقویت NGO ها برای مبادلات فرهنگی در کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا افشار عصر پنجشنبه در نشست تعامل سفرای ایران در کشورهای همسایه با استانداران شهرهای مرزی با محوریت جشن جهانی نوروز گفت: مرزهای طولانی و وجود 12 کشور همسایه برای 16 استان مرزی ایران در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی فرصتهای مطلوبی را برای کشور ایجاد کرده است که باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه در بخش مبادلات فرهنگی ظرفیتهای ارزشمند انسانی و آثار ادبی و هنری در کشور وجود دارد گفت: با حمایت از موسسات غیر دولتی و تشکلهای فرهنگی منطقه ای امکان این مبادلات باید فراهم شود.

افشار اظهار داشت: همان طور که در بازارچه های مرزی انحصار تجارت کالای کشورهای استکباری و تحریمها را زیر سئوال می بریم می توانیم با مبادلات فرهنگی مطلوب مانع نفوذ تهاجم فرهنگی غرب در منطقه شویم.

وی گفت: آداب و رسوم مشترک میان استانهای مرزی و کشورهای همسایه موضوع قومیتی را به یک فرصت تبدیل می کند.

معاون وزیر کشور افزود: در همایش جشن جهانی نوروز که در 7 فروردین ماه برگزار می شود سعی شده است تا با استفاده از زمینه های مشترک فرهنگی با کشورهای همسایه به ویژه در مناسبتها اقدامات لازم برای برنامه های مشترک فراهم شود.

وی گفت: پیشنهاد ایجاد دفاتر و شورای هماهنگی در استانهای مرزی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه شده است که ارائه آثار ادبی و هنری اعم از کتاب، فیلم و آثار تجسمی به زبانهای کشورهای همسایه از مهمترین برنامه هایی است که در اولویت قرار دارد.