تئوری "ولایت فقیه" لیبرال دموکراسی را به چالش کشیده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید محمود نبویان ظهر پنج شنبه در همایش "ولایت فقیه، استمرار حرکت انبیا" در همدان اظهار داشت: پیام انقلاب اسلامی ایران با ارائه جهان بینی در مقابل جهان بینی دنیا اندیشه سکولار را زیر سئوال برده است.

حجت الاسلام نبویان افزود: انقلاب اسلامی ایران با وجود بحران های بسیار، اعمال تحریم بر این کشور و حوادث اخیر، زیر پرچم ولایت فقیه پیشرفت و ترقی را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به بلوکه کردن دارایی های ایران در زمان فرار شاه از این کشور و شرایط سخت حاکم بر کشور در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: با وجود فشارهای وارد شده بر ایران از جناح های مختلف و حتی حمایت و دفاع رئیس جمهور آمریکا از مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، هر روز شاهد پیشرفت ایران در عرصه های مختلف هستیم.

حجت الاسلام نبویان در ادامه با اشاره به اینکه اثرات و حضور انقلاب اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه مشهود است، ادامه داد: انقلاب ایران در جهان شناخته شده است.

وی در ادامه یادآور شد: تبیین نحوه مدیریت رهبری برای خواص جامعه از اهداف برگزاری همایش "ولایت فقیه، استمرار حرکت انبیا" است.