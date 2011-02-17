نگاه به احزاب به عنوان مولود شرایط بحرانی غلط است

به گزارش مهر علیرضا محجوب نماینده تهران که به عنوان میهمان در نهمین کنگره حزب مردمسالاری حضور داشت طی سخنانی با بیان اینکه پس از انقلاب نیز همین سیر تاریخی ادامه یافت و مرتب این ماشین حزبی در حال ترمز و توقف بود در حالیکه حزب ماشین بحران نیست، گفت: تصوری که در جامعه ایجاد شده این است که احزاب در شرایط بحرانی شکل گرفته اند و در شرایط بحرانی هم فعال می شوند، این نگاه غلطی به احزاب است.

احزاب در کشور ما مولود شرایط بحرانی هستند

محجوب گفت: تعمیق تفکر سیاسی و آمادگی شرایط برای اینکه افراد در میدان واقعی با هم رقابت کنند مسئولیت حزب است. متاسفانه احزاب در کشور ما مولود شرایط بحرانی هستند هر گاه به هر دلیلی بحران های موجود متوقف شده احزاب بیشتر مورد مخالفت حکام واقع شده اند.

دبیر کل حزب کار خاطر نشان کرد: فعالیت حزبی در کشور مهجور مانده و باید کاری کنیم که این فعالیت حزبی به کشاکش در خیابانها منتهی نشود و این نیازمند این است که احزاب به جای تضعیف تقویت شوند.

دولتها احزاب را تضعیف می کنند

وی خاطر نشان کرد: عموما این دولت ها هستند که احزاب را تضعیف می کنند در حالیکه این باعث می شود هم خودشان هم کشور با مشکل برخورد کنند و ما به عنوان حزب هم نتوانیم به تلاش معقول بیندیشیم.

