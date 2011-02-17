مشوقان به حضور مردم درخیابان ها باید مجازات شوند

به گزارش مهر، علی مطهری نماینده تهران وعضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس در کنگره حزب مردمسالاری طی سخنانی وجود احزاب قوی برای کشور را یک نیاز آشکار خواند و گفت: فلسفه تاسیس حزب کسب قدرت است و ما نباید این را پنهان کنیم که برای کسب قدرت حزب تاسیس می کنیم اما باید متوجه باشیم که فرق است بین قدرت طلبی و قدرت پرستی.



مطهری خاطر نشان کرد: کسی نباید خجالت بکشد که بگوید من دوست دارم رئیس جمهور شوم این یک امر خوب است صفت پسندیده ای است و اگر کسی مایل نباشد باید دنبال نقصی در خود باشد چون مهم این است که ما قدرت را برای چه می خواهیم. اگر کسی قدرت را برای بسط عدالت، آزادی، اخلاق و حاکمیت اسلام بخواهد این یک امر پسندیده است.



دولت های پس از انقلاب روش ویژه ای برای انتخاب مسئولان نداشته اند



نماینده تهران یادآور شد: حزب اتاق فکر سیاسی است و وظیفه دارد افراد صالح را برای به دست گرفتن مسئولیت ها به جامعه معرفی کند اگر نگاهی به ترکیب دولت ها کنید همه دولت های پس از انقلاب را می بینید که روش ویژه ای در انتخاب افراد نداشته اند. هر کسی روی کار آمده دوستان خود در دوران تحصیل و یا همکاران سابق خود را به عنوان وزیر و مشاور انتخاب کرده است. کمتر موردی بوده که بتوانیم ادعا کنیم انتخاب های ما بهترین ها بوده است و یا به نخبگان جامعه توجه شده است.



وی با بیان اینکه در صورت عدم توجه به وجود نخبگان در جامعه افراد ناشایست و فرصت طلب پست ها را اشغال می کنند، گفت: این اتفاقات ناشی از نبود احزاب قوی در کشور است مردم هم گناهی ندارند اتاق فکری باید باشد که افراد صالح را به جامعه معرفی کند. یکی از کارکردهای خوب حزب جلوگیری از تصدی پست ها به دست افراد فرصت طلب و ماکیاولی صفت است.



کار حزبی در ایران موفق نبوده است



مطهری با بیان اینکه تجربه کار حزبی در ایران چندان موفق نبوده است گفت: موفق ترین حزب، حزب جمهوری اسلامی بوده که آن هم از شرایط انقلاب اسلامی استفاده کرد و به توفیقاتی رسید معلوم نیست اگر در شرایط عادی بود باز هم می توانست چنین حزبی را به وجود آورد.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مخالفت شهید مطهری در تاسیس حزب از سوی روحانیون گفت: ایشان معتقد بودند روحانیون نباید پست های اجرایی را اشغال کنند بنابراین تاسیس حزب هم برای کسب قدرت است و نباید از سوی روحانیون تاسیس شود اما در آن زمان شهید بهشتی و آقای هاشمی اصرار داشتند که این حزب تشکیل شود. شهید مطهری نیز با اصل حزب مخالف نبودند اما با تاسیس آن توسط روحانیون مخالفت داشتند.



وی ابراز امیدواری کرد حزب مردم سالاری در جهت آرمان های انقلاب اسلامی حرکت کند .



مشوقان به حضور مردم درخیابان ها باید مجازات شوند

مطهری با اشاره به حوادث اخیر در کشور تاکید کرد: اگر عدالت را مقیاس و معیار قرار می دادیم به مشکل بر نمی خوردیم. از ابتدا تخلفاتی شد که اگر بر اساس عدالت برخورد می کردیم کار به 25 بهمن ماه و غیره نمی کشید.



نماینده تهران گفت: عده ای ادعای تقلب در انتخابات را داشتند و مردم را تشویق به حضور در خیابانها کردند شکی نیست که اینها باید مجازات شوند اما افرادی هم بودند که در مناظره های خود و رفتارهای خود زمینه فتنه را فراهم کردند.

وی گفت: من از ابتدا هم گفتم هر دو طرف باید محاکمه شوند تا جامعه احساس کند از هیچ کدام جانبداری نمی شود آنگاه این جامعه آرام می گرفت.

مطهری موفقیت کار حزبی را توجه به همه ارزش ها و نه صرفا چند ارزش خاص دانست و گفت: به گفته شهید مطهری انسان کامل انسانی است که همه ارزش های انسانی را در حد کمال در خود رشد داده باشد طبیعتا جامعه کامل هم چنین است و باید به همه ارزش ها با هم اهمیت دهیم تا جامعه متعالی داشته باشیم.



