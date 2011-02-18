شصت و هشتمین شماره همشهری ماه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر شصت و هشتمین شماره ماهنامه همشهری ماه به سردبیری مجید رفیعی با مطالب متفاوت و خواندنی منتشر شد.

در این شماره گفتگوی اختصاصی با علی پاتریک پهلوی نوه رضا خان صورت گرقته و وی در این گفتگو به شرح مخالفت با محمدرضا پهلوی و نجات از مرگ به وسیله امام(ره) پرداخته است که همین سخن با تیتر "امام نبود اعدام می شدم "در صفحه اول خودنمایی می کند.

همچنین پرونده ای درباره وحدت اصولگرایان با سخنانی از آیت الله صفایی بوشهری، حبیب الله عسگراولادی، مجتبی شاکری در شماره اخیر همشهری ماه به چاپ رسیده است.

در بخش رسانه این ماهنامه نیز به موضوع خبرگزاری ایرنا پرداخته شده و فراز و فرودهای این خبرگزاری با سخنانی از جلال فیاضی، سعید آلادپوش، محمد تقی روغنی ها و علی اکبر جوانفکر بررسی شده است.



در پرونده اجتماعی این شماره نیز موضوعاتی نظیر آلودگی هوای تهران و عملکرد شهرهای مختلف جهان در این زمینه و گفتگویی با مدیرکل محیط زیست استان تهران مشاهده می شود.



بررسی حادثه میدان کاج از دیدگاه جرم شناسی و عملکرد پلیس در این حادثه و گفتگو با یک استاد جرم شناسی از دیگر موارد مطرح شده در این ماهنامه است.



نگاهی به پدیده سقوط بالگردها در ایران و اماری در خصوص سقوط هواپیماها از دیگر مطالب شماره جدید همشهری ماه است

ناتوانی عراق درحفظ جان زوار ایرانی مصاحبه با چند تن از نمایندگان مجلس و سفیر سابق ایران در بغداد از پرونده های دیگر این ماهنامه است.



همچنین پرونده ویژه بهمن همشهری ماه به بررسی شیطان گرایی و مصاحبه با مسئولان و کارشناسان پرداخته است.



در پرونده فرهنگ این شماره نیز اظهار نظرهای صاحبنظران سینما از ابتدای تشکیل شورای عالی سینما کار شده و همچنین برخی اعضای این شورا به بررسی چشم انداز آینده این شورا پرداخته اند.