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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

بیانیه حزب موتلفه اسلامی در محکوم کردن تحرکات فتنه گران در 25 بهمن

بیانیه حزب موتلفه اسلامی در محکوم کردن تحرکات فتنه گران در 25 بهمن

حزب موتلفه اسلامی ضمن محکوم کردن اقدامات فتنه گران و منافقین جدید در روز 25 بهمن همراه و هم صدا با مردم متدین میهن اسلامی در راهپیمایی روز جمعه در سراسر کشور حضور می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به این شرح است: استکبار جهانی و به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس به دلیل ضربه ای که این روزها در جهان اسلام و قیام اسلامی مردم کشورهای مصر، تونس و ... دریافت کرده اند و مجبور به عقب نشینی از خاورمیانه هستند به فکر انتقام افتادند و می خواستند ضربه ای را به جمهوری اسلامی بزنند زیرا کاخ های تفکرات سکولار غربی ها برای مسلمانان هویدا شده و ملت های مسلمان می دانند حکومت اسلامی است که می تواند سعادت دنیا و آخرت آنها را به وجود آورد.

استکبار جهانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و موفقیت ملت مسلمان ایران ضربه های سختی بر پیکرده منافع خود دید در طول سالها فتنه های مختلفی را برای ایران به وجود آورد و در آخرین فتنه در سال گذشته به دنبال براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود زیرا می داند ایران الگوی ملت های مسلمان و آزادی خواه منطقه است و به همین دلیل توسط عوامل فتنه خود در ایران و منافقین جدید و قدیم دست به تحرکاتی در روز 25 بهمن زدند تا با اغتشاش و شعارهای تخریبی و آمریکا پسند اربابان آمریکایی خود را خوشحال کنند اما با توجهی مردم متدین ایران اسلامی خشم خود را نشان دادند و دو بسیجی شیع و سنی را به شهادت رساندند.

موسوی و کروبی به عنوان سرکرده منافقین جدید در کنار منافقین قدیم، سلطنت طلب ها و مارکسیست ها فتنه گری های خود را ادامه می دهند. حزب موتلفه اسلامی از مسئولین قوه قضائیه می خواهد در محاکمه سران فتنه تسریع کرده و عوامل اصلی فتنه را به سزای اعمالشان برساند.

اعضای حزب موتلفه الامی همراه و همصدا با مردم متدین و انقلابی میهن اسلامی در سراسر کشور در راهپیمایی روز جمعه 29 بهمن ماه حضور خواهد یافت وشعار مرگ بر فتنه گر سر خواهد داد.

کد مطلب 1256117

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