بیانیه حزب موتلفه اسلامی در محکوم کردن تحرکات فتنه گران در 25 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به این شرح است: استکبار جهانی و به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس به دلیل ضربه ای که این روزها در جهان اسلام و قیام اسلامی مردم کشورهای مصر، تونس و ... دریافت کرده اند و مجبور به عقب نشینی از خاورمیانه هستند به فکر انتقام افتادند و می خواستند ضربه ای را به جمهوری اسلامی بزنند زیرا کاخ های تفکرات سکولار غربی ها برای مسلمانان هویدا شده و ملت های مسلمان می دانند حکومت اسلامی است که می تواند سعادت دنیا و آخرت آنها را به وجود آورد.

استکبار جهانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و موفقیت ملت مسلمان ایران ضربه های سختی بر پیکرده منافع خود دید در طول سالها فتنه های مختلفی را برای ایران به وجود آورد و در آخرین فتنه در سال گذشته به دنبال براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود زیرا می داند ایران الگوی ملت های مسلمان و آزادی خواه منطقه است و به همین دلیل توسط عوامل فتنه خود در ایران و منافقین جدید و قدیم دست به تحرکاتی در روز 25 بهمن زدند تا با اغتشاش و شعارهای تخریبی و آمریکا پسند اربابان آمریکایی خود را خوشحال کنند اما با توجهی مردم متدین ایران اسلامی خشم خود را نشان دادند و دو بسیجی شیع و سنی را به شهادت رساندند.

موسوی و کروبی به عنوان سرکرده منافقین جدید در کنار منافقین قدیم، سلطنت طلب ها و مارکسیست ها فتنه گری های خود را ادامه می دهند. حزب موتلفه اسلامی از مسئولین قوه قضائیه می خواهد در محاکمه سران فتنه تسریع کرده و عوامل اصلی فتنه را به سزای اعمالشان برساند.

اعضای حزب موتلفه الامی همراه و همصدا با مردم متدین و انقلابی میهن اسلامی در سراسر کشور در راهپیمایی روز جمعه 29 بهمن ماه حضور خواهد یافت وشعار مرگ بر فتنه گر سر خواهد داد.