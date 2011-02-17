پژوهشگاه فرش در شهرستان اسکو ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اسکو، یونس فاتح ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی کار گروه فرش دستباف شهرستان اسکو، از فرش دستباف تولیدی شهرستان به عنوان بهترین فرشهای تولیدی استان یاد کرد و گفت: در راستای ارتقای کیفیت و کمیت فرش تولیدی و برگزاری کارگاه های آموزشی در دستور گروه کاری فرش دستباف شهرستان قرار گرفته و در این راستا شناسنامه دار کردن تمامی واحدهای مشغول در امر فرش به مرحله اتمام رسیده است.

یونس فاتح از ایجاد پنج کارگاه تخصصی قالیبافی در شهرستان اسکو تا پایان سال آینده خبر داد و اظهار داشت: این کارگاه ها در روستای گنبرف، اسفنجان، کرد آباد، عنصرود و مجارشیرین که مستعد تولید فرش دستباف هستند ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در این کارگاه ها آموزش لازم در زمینه تعیین نوع عرضه و تقاضای فرش به قالی بافان داده خواهد شد و یکی از اهداف ایجاد چنین کارگاه های تخصصی کاهش هزینه هاست که در راستای هدفمندسازی یارانه ها و افزایش بهره وری انجام می گیرد.

فاتح میزان افراد شاغل در زمینه فرش را هشت هزار نفر در شهرستان اسکو عنوان کرد و گفت: این میزان افراد شاغل در زمینه فرش به عنوان مزیت اقتصادی در شهرستان به شمار رفته و ساماندهی و رسیدگی به مشکلات آنها در پایدار نگه داشتن اقتصاد خانواده ها و رفع مشکل بیکاری مؤثر خواهد بود.

فرماندار شهرستان اسکو همچنین از اختصاص بیش از دو میلیارد ریال وام به قالیبافان شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان وام تا به حال برای 100 نفر وام قالیبافی پرداخت شده و حدود هزار و 500 نفر نیز جهت دریافت بیمه قالیبافی به مراجع زیربط معرفی شده است.

در این نشست چالشهای موجود در زمینه تولید و صادرات فرش تولیدی بررسی و راهکارهای لازم جهت ارتقای کیفیت و کمیت این صنعت دستی ارائه شد.