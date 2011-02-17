مدال برنز تیم دوبل بانوان ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز از مسابقات بدمینتون بین المللی دهه فجر در تهران نگین امیری‌پور و سحر زمانیان با راهیابی به جمع چهار تیم برتر رشته دوبل مدال برنز خود را در این رقابت‌ها قطعی کردند.

در مرحله یک هشتم نهایی بخش انفرادی نگین امینی پور و رها رادافشار برابر نمایندگان کانادا شکست خوردند و از راهیابی به جمع هشت نفر برتر باز ماندند.

بدین ترتیب هشت بدمینتون باز از کشورهای کانادا، سریلانکا، ترکیه، یونان، هند و سوریه به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بین المللی فجر راه یافتند.

در بخش مردان هم جدول انفرادی به مرحله یک چهارم نهایی رسید. در این مرحله سپهر ایوانی، امید کرمی، حسن متقی و فرزین خانجانی از ایران به همراه بدمینتون بازانی از ترکیه، سوریه، اوگاندا و پاکستان به رقابت می پردازند.

بیست و یکمین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون دهه فجر تا 30 بهمن‌ماه در تهران پیگیری خواهد شد.