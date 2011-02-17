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۲۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

شامی نژاد:

کاهش 40 درصدی مصرف آرد خبازی در آذربایجان شرقی

کاهش 40 درصدی مصرف آرد خبازی در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت آذربایجان شرقی از کاهش مصرف آرد در نانوایی های استان در یک ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی شامی نژاد ظهر پنجشنبه در نشست تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه آذر ماه سال جاری 38 هزار تن آرد بین نانواییهای استان توزیع شده، گفت: در ماه بهمن میزان توزیع آرد در استان به 21 هزار تن کاهش یافته است.

وی در عین حال اظهارداشت: در این مدت 25 هزار تن آرد به صنوفی که آرد مصرفی خود را آزاد تامین می کردند عرضه شده است.

همچنین فرماندار تبریز در این جلسه گفت: با وجود تلاشهای صورت گرفته در ارتقای کیفیت نان هنوز رضایت کامل حاصل نشده است.

محمود چمنی اضافه کرد: نانوایی‌ها مختار به پخت نانهای متنوع هستند اما در زمینه پخت نانهای مصوب دولت باید بر اساس وزن و قیمت اعلام شده اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف مواد غذایی روستاییان افزایش یافته، گفت: بیشترین صرفه جویی در دهکهای متوسط جامعه مشاهده می شود.

کد مطلب 1256137

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