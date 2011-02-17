شهدا آرزوهای ملت ایران را محقق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین یادواره 2700 شهید شهرستان ری با عنوان "یاوران آفتاب" که عصر امروز پنجشنبه 28 بهمن ماه با حضور شمار زیادی از خانواده شهدا و ایثارگران و تعدادی از مسئولان لشگری و کشوری در مصلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد سردار سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران سخنرانی کرد.

وی با تبریک ولادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و حضرت امام خمینی (ره) گفت: ثمره آن شهامتها و آن جانفشانیهای بزرگ این بالندگی و شکوه و افتخار جاودانه است که امروز همه ما و همه جهان این بنای عظیم برافراشته شده بر شانه های شهدا را می بینند.

سردار سلامی خانواده شهدا را آفرینشگر شگفت انگیزترین صحنه های تاریخ بشریت توصیف کرد و افزود: ما از شهدا آبرو گرفته ایم و خانه های شما دروازه های بهشت است.

وی شهدا را قهرمانان وطن خواند و گفت: شهدا حرفهای ما را به عمل تبدیل کردند و آرزوهای ما را محقق کردند. امروز وقتی ملت ایران حرف می زند حرف او را عین عمل می پذیرند همان طور که رهبر معظم انقلاب هر گاه سخن می گویند جهان این سخن را به عنوان یک حقیقت عینیت یافته می بیند به همین دلیل است که به گفته مقام معظم رهبری شهدا مظهر قدرت ایران هستند.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران یادآور شد: شهدا منشا قدرت و زندگی و عامل حیات طیبه ما هستند. شهدا یک ملت را در دفاع مقدس در مقابل یک جهان قدرت پیروز کردند. این مردان بزرگ در اوج نابرابری به مانند عاشورا در مقابل قدرتهای عظیم ایستادند و نگذاشتند برای یک لحظه یک پیروزی به نام استکبار ثبت شود. شکوه شهدا این است که با قدرتهای بزرگ درگیر شدند و نترسیدند و قدرت ایمان و اخلاص را اثبات کردند.

سردار سلامی به ترفندهای مختلف دشمنان اسلام و ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: دشمن ناامید از جنگ شد اما دست برنداشت و این جریان نبرد حق و باطل ادامه پیدا کرد اما به اشکال متفاوت دشمن به تحریم اقتصادی روی آورد اما ملت ایران ایستاد و ظرفیتهای خود را افزایش داد.

وی استواری و نهراسیدن از دشمن را راز بزرگ ملت ایران خواند و گفت: امروز دشمن پریشان ترین شرایط خود را دارد و در غم انگیز ترین لحظات زوال خود قرار دارد اما سعی می کند خود را مقتدر نشان دهد.

سلامی به تهاجم فرهنگی دشمن علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: خطرناکترین تهاجم دشمن یعنی تهاجم فرهنگی با هوشیاری و با اتکای مردم به آن چشمه نور و هدایت یعنی رهبر انقلاب خنثی شد اما دشمن تهاجم را از بیابانها به خیابانها و خانه ها منتقل کرد. اما چیزی جز یاس و ناامیدی حاصل تلاش دشمنان ما نبود و امروز وضعیت دشمن بسیار ناهنجار است و خورشید عالم تاب انقلاب اسلامی در نقطه مرکزی آسمان ایستاده و پژواک صدای انقلاب ما تمام بلاد اسلامی را یکباره در خود گرفته است و شعله های خشم مردم این سرزمینها بر سر استکبار است.

جانشین فرماندهی کل سپاه وقایع اخیر در کشورهای خاورمیانه از جمله لبنان، تونس، مصر و ... را موجب فروریختن ستونهای خیمه سیاستهای منطقه ای آمریکا خواند و گفت: در کنار مشکلات اقتصادی که دامنگیر آمریکاست نقاط اتکای آمریکا یکی پس از دیگری در حال فروپاشی است.

سردار سلامی با اشاره به شکست آمریکا در افغانستان و عراق بر تاثیر انقلاب اسلامی ایران در این کشورها تاکید کرد و گفت: آمریکا 7 سال در عراق 2 تریلیون دلار هزینه کرد اما امروز صحنه عراق به دست طرفداران انقلاب اسلامی است همچنین با تمام تلاشی که در افغانستان داشتند امروز 70 درصد افغانستان از کنترل آنها خارج است و بسیاری از مسئولان افغانستان از طرفداران انقلاب اسلامی ایران هستند.

وی افزود: پس شگفت انگیز نیست که در مقابل هجمه عظیم انقلاب اسلامی ایران دشمن پاتک به انقلاب بزند. فتنه ای که در 25 بهمن شکل گرفته اوج قدرت نمایی آمریکا، انگلیس، اسرائیل و عمال داخلی آنها بود که تنها در چند نقطه تهران ظهوری بسیار ضعیف و اسف آمیز داشت.



سلامی با اشاره به حضور بی نظیر مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال تاکید کرد: امروز مردمان ما همه عاشورایی هستند تا امروز مثل یک نگین گوهر درخشان ولایت را در میان دستان مهربان خود گیرند و نگذارند دشمن ضربه ای به آن بزند. امروز ما در نبرد سنگینی هستیم اما از همیشه تاریخ مقتدرتر هستیم. اگر کسانی فکر می کنند می توانند تاریخ ما را به زبان بیگانه بنویسند و اگر سران فتنه دل بسته اند به مشتی افراد ناآگاه و می توانند خدشه ای به این نظام وارد کنند کاملا در اشتباه هستند چرا که اینها چیزی جز ننگ و نفرت دائمی و ثبت نامشان به عنوان سران خیانتکار نتیجه ای را نخواهند دید.

در این مراسم علاوه بر اینکه مادر شهید امیر منصور کاشانی زاده در قالب متن ادبی به شرکت کنندگان خیر مقدم گفت صابر خراسانی از شاعران جوان کشورمان به شعرخوانی پرداخت و در پایان این مراسم سعید حدادیان نیز مداحی کرد.