تونسیها به جای مهاجرت به اروپا در کشورشان بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر، "یواخیم هرمان" وزیر داخلی ایالت بایرن از حزب اتحادیه سوسیال مسیحی با پذیرش مهاجران تونسی در این کشور مخالفت کرد. وی در مصاحبه با روزنامه بیلد گفت : پناهجویان تونسی دیگر شانسی برای اقامت در آلمان ندارند چرا که دلیل اصلی آنها از بین رفته است.

به گفته وی، پس از سقوط دیکتاتوری "زین العابدین بن علی" در ماه ژانویه دیگری دلیلی برای تونسیها جهت پناهنده شدن به کشورهای اروپایی به بهانه تحت تعقیب قرار گرفتن در دولت وی، وجود ندارد.

این در حالی است که با فرار بن علی به عربستان و تشکیل دولت موقت در تونس، هزاران نفر از شهروندان این کشور راهی کشورهای اروپایی شده و خواستار پناهندگی شده اند.

هرمان در ادامه بر لزوم همکاری تمام شهروندان تونسی برای بازسازی کشوری نوین تاکید و خاطرنشان کرد: روی آوردن پناهجویان به اروپا راه حل مشکلات تونس نیست.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیروزی اعتراضات مردمی در تونس که به دلیل گسترش فقر و بیکاری از اوایل سال جدید میلادی در این کشور آغاز شد، با استقبال گسترده اروپاییها روبرو شده و مورد حمایت آنان قرار گرفت.

گفتنی است طی هفته های اخیر هزاران تونسی خود را به جزایر اروپایی نزدیک سواحل این کشور رسانده اند، به طوری که تنها در جزیره لامپدوسا ایتالیا بیش از پنج هزار تونسی در انتظار دریافت پناهندگی به سر می برند.