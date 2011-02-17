چادرهای ویژه نوروزی تره بار در آذرباجان شرقی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی ظهر پنجشنبه در نشست تنظیم بازار استان از برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالاهای مورد نیاز نوروز در 15 شهرستان این استان خبرداد و گفت: پنج هزار تن سیب و پرتقال در چادرهای ویژه نوروزی برای عرضه در ایام نوروز تامین شده است.

نجفی با تاکید بر اینکه با همکاری در عرضه کالاهای نوروزی با مشکلی مواجه نخواهیم شد، اظهار داشت: روغن، شکر و برنج ویژه نوروز در این استان عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به بیماری شایع مرغها در کشور گفت: مرغها بیماری ندارند و این تنها تخم مرغها هستند که درگیر بیماری شده اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان اظهار داشت: در ماه گذشته وضعیت عمومی تنظیم بازار در وضعیت نرمالی بود و جز کالاهایی که به علت افزایش قیمتهای جهانی از جمله درت، سویا و جو بود که آن هم با توجه به ذخیره این مواد در استان مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به برگزاری موفق جشنواره زمستانی پوشاک در سطح استان، افزود: از 15 اسفند بازرسیهای ویژه نوروزی شروع می شود.

نجفی قیمت گوشت قرمز در این استان را پایین تر از متوسط کشوری اعلام کرد و خاطرنشان کرد: مشکل کمبود سیمان هم حل شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی وضعیت عمومی بازار را در مجموع عادی دانست و افزود: به جز در مواردی افزایش قیمت مشاهده نمی شود که آن هم با توجه به ذخیره این مواد در استان مشکلی وجود ندارد.

نجفی از توزیع 10 هزار تن نهاده های مورد نیاز بخش دام استان زیر قیمت بازار خبرداد و گفت: هنوز توزیع ذخیره های گوشت قرمز و سفید شروع نشده است.