به گزارش خبرگزاری مهر بسیج دانشجویی دانشگاه هنر با صدور بیانیهای اغتشاشات 25 بهمن را که منجر به شهادت صانع ژاله از دانشجویان دانشگاه هنر تهران شد را محکوم کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
به کدامین گناه کشته شد و این طنین بسامد قلبهای خشمگینی است که امروز بیش از هر زمان دیگری میپرسد به کدامین گناه کشته شد؟
ژاله بیگناه کشته شده اما زهی خیال باطل که خون بیگناه اگرچه به ناحق بر زمین ریزد، هرگز بیرق نفاق و نیرنگ نخواهد شد.
در زمانهای که رنگها عنان بر دهان ارادهها میزنند و سوار بر موج هیجان و دروغ پیراهنی خونین را حجاب ظلم کردهاند، این بانگ یعقوبی از حلقوم حقطلبان شنیده میشود که به کدامین گناه کشته شد؟
شیاطین به درستی یافتهاند این راهوار هنر است که هادی است و اگر عنان هنر را به دست گیرند گویی علم را ربودهاند و چونین است که اهریمنان عالم دست از همه جا کوتاه از پس 2 سال شایعه و شبهه و شرارت این بار قلب رقیب هنرمندان را هدف گرفتهاند تا با نشاندن داغ بر این حریر نازک رازهای هنر را کوک مرثیهای باطل کنند و مرثیه حقیقی را که خشکیدن ژالهای ظلال و بیرنگ بود از یاد ببرند و ننگ رنگ خود را بر آن زنند.
به گواهی روزی که از مغز استخوان پدر به زبانش جاری شد، استناد داغ سینه برادر و آنان که صانع را دیدند و چشیدهاند زلال ژالهاش آلوده هیچ رنگی نبود.
ما دانشجویان دانشگاه هنر هرگز اجازه نخواهیم داد خون به ناحق ریخته این شهید مصادره سیاستهای دنیاپرستان بیمایع و قلاب ماهی گیران آبهای گلآلود گردد.
منافق را چه سود از این تهاجم که زیبا کرد دریا را تلاطم
مرا در غربتی خاموش کشتند شهید فتنه مظلوم است مردم
مرا در غربتی خاموش کشتند شهید فتنه مظلوم است مردم
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