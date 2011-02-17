به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید علی عماد ظهر پنج شنبه در دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه که در سالن همایش مرکز جهانی علم اهل البیت(ع) در قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه در حوزه دین کتاب همچنان مرجع‌ترین اثر پژوهشی است، افزود: کتاب جای خود را از گذشته تا کنون یافته است و این جایگاه همچنان در قوت خود باقی است.



وی گفت: در سال‌های اخیر به برکت رشد و شکوفایی حوزه‌ها که آن هم به برکت انقلاب و نظام و خون شهدا بوده است توفیقات بیشتری حاصل شده است و گام‌های موثری در راستای ارتقاء سطح کیفی برداشته شده است.



معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه ما هنوز در نظام علمی و بین المللی جایگاه علمی خود را بدرستی پیدا نکرده‌ایم افزود: باید کار عمده خود را در حوزه مشارکت و رهبری علم جهان و راهبردی ان‌ها معطوف کنیم.



عماد در ادامه با اشاره به وظایف حوزه در عرصه تولید علم در جهان خاطر نشان کرد: تاثیر گذاری در عرصه مدیریت علم و جهت بخشی به دانش‌های تولید شده در جهان، حرکت به سمت دستیابی و رسیدن به جایگاه مناسب در نظام علمی و بین المللی و پاسخ به نیازهای جامعه قشر جهانی از جمله وظایف حوزه است که باید به این مطلوب دست یابیم.



معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه در ادامه به برخی از برنامه‌های معاونت پژوهش حوزه اشاره کرد و افزود: 16 محور برای پژوهشگران نیاز سنجی شده است که در اختیار طلابی که می‌خواهند کارهای علمی و تحقیقاتی انجام دهند قرار خواهد گرفت.



وی با بیان اینکه تدوین و طراحی نظام طبقه بندی کتاب تاکنون محقق نشده است افزود: باید شاخص‌ها و معیارهای گوناگون تهیه و طراحی کتاب تدوین شود و طراحی نقشه راه تعامل موثر در صحنه تولید علم جهانی دنبال شود.



حجت الاسلام عماد تصریح کرد: حوزه علمیه باید جهت دهنده دانش‌های تولیدی در جهان باشد و طلاب حوزه‌های علمیه نیز با تولید آثار متعدد خود باعث سربلندی حوزه شده‌اند.