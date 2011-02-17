هیچ کشتی ایرانی از کانال سوئز عبور نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مصر اعلام کرد هیچ کشتی ایرانی از کانال سوئز عبور نکرده و اخباری که در این زمینه منتشر شده کذب است.

خبرگزازی رسمی مصر Egynews با انتشار این خبر، دروغین بودن ادعاهای مقامهای رژیم صهیونیستی درباره کشتیهای ایرانی را به اثبات رساند.

"آویگدور لیبرمن" وزیر امورخارجه این رژیم شب گذشته مدعی شد که قرار است امروز پنجشنبه دو کشتی ایرانی از کانال سوئز عبور کنند و این مسئله خطری جدی برای موجودیت اسرائیل است.

امروز همچنین شبکه العربیه با تکیه بر این ادعای دروغین سعی در پر و بال دادن به ماجرا کرده و مدعی شد که مسئولان کانال سوئز از ورود دو کشتی ایرانی به این کانال خودداری کرده اند، خبری که هرگز از سوی قاهره تایید نشد.