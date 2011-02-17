عملیات اجرایی شهرک وزیر آباد سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، همت‌الله مومنی ظهر پنجشنبه در نشست صنعت‌گران و معدن‌کاران شهرستان فلاورجان با وزیر صنایع و معادن، با بیان اینکه 200 واحد صنعتی در شهرک صنعتی اشترجان مشغول فعالیت هستند، افزود: چندین واحد صنعتی هم به صورت پراکنده در اطراف شهرستان فعالیت می‌کنند که برخی از آنها در حال حاضر یا تعطیل و یا به صورت نیمه تعطیل هستند .

وی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت فعلی این شهرستان 250 هزار نفر است که به دلیل نزدیکی این شهر به شهر اصفهان لحظه به لحظه به جمعیت این شهرستان اضافه می‌شود .

فرماندار شهرستان فلاورجان بیان داشت: شهرستان فلاورجان با دارا بودن 60 روستا پس از اصفهان بیشترین روستاها را در استان دارد .

وی با اشاره به اینکه شهرستان فلاورجان دارای هفت شهر است، تصریح کرد: یک‌هزار و 300 نفر شهید، دو هزار و 300 نفر جانباز و 200 نفر آزاده در دوران دفاع مقدس از طرف این شهرستان به ایران اسلامی تقدیم شده است .

مومنی تصریح کرد: تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی این شهرستان سبب شده تا هر روز مراجعات فراوانی به فرمانداری فلاورجان شود که امیدواریم با سفر امروز وزیر صنایع و معادن به شهرستان این مشکل برطرف شود .

وی در پایان با اشاره به بازدید وزیر صنایع و معادن از محل احداث ناحیه صنعتی وزیر آباد در شهرستان فلاورجان، اضافه کرد: امیدواریم با این بازدید و آشنایی وزیر با مشکلات پیش روی راه‌اندازی این ناحیه صنعتی همانگونه که قول داده شده، عملیات اجرایی این پروژه از خردادماه سال آینده آغاز شود .

فرماندار فلاورجان بیان داشت: 52 هزار نفر دانش‌آموز و شش هزار دانشجو هم‌اکنون در مدارس و دانشگاه‌های این شهرستان به تحصیل مشغول‌اند .