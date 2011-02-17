عملیات اجرایی شهرک وزیر آباد سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، همتالله مومنی ظهر پنجشنبه در نشست صنعتگران و معدنکاران شهرستان فلاورجان با وزیر صنایع و معادن، با بیان اینکه 200 واحد صنعتی در شهرک صنعتی اشترجان مشغول فعالیت هستند، افزود: چندین واحد صنعتی هم به صورت پراکنده در اطراف شهرستان فعالیت میکنند که برخی از آنها در حال حاضر یا تعطیل و یا به صورت نیمه تعطیل هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت فعلی این شهرستان 250 هزار نفر است که به دلیل نزدیکی این شهر به شهر اصفهان لحظه به لحظه به جمعیت این شهرستان اضافه میشود.
فرماندار شهرستان فلاورجان بیان داشت: شهرستان فلاورجان با دارا بودن 60 روستا پس از اصفهان بیشترین روستاها را در استان دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان فلاورجان دارای هفت شهر است، تصریح کرد: یکهزار و 300 نفر شهید، دو هزار و 300 نفر جانباز و 200 نفر آزاده در دوران دفاع مقدس از طرف این شهرستان به ایران اسلامی تقدیم شده است.
مومنی تصریح کرد: تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی این شهرستان سبب شده تا هر روز مراجعات فراوانی به فرمانداری فلاورجان شود که امیدواریم با سفر امروز وزیر صنایع و معادن به شهرستان این مشکل برطرف شود.
وی در پایان با اشاره به بازدید وزیر صنایع و معادن از محل احداث ناحیه صنعتی وزیر آباد در شهرستان فلاورجان، اضافه کرد: امیدواریم با این بازدید و آشنایی وزیر با مشکلات پیش روی راهاندازی این ناحیه صنعتی همانگونه که قول داده شده، عملیات اجرایی این پروژه از خردادماه سال آینده آغاز شود.
فرماندار فلاورجان بیان داشت: 52 هزار نفر دانشآموز و شش هزار دانشجو هماکنون در مدارس و دانشگاههای این شهرستان به تحصیل مشغولاند.
وی با بیان اینکه شهرستان فلاورجان در 10 کیلومتری کلانشهر اصفهان قرار دارد و از این نظر فاصله چندانی بین اصفهان و فلاورجان وجود ندارد، اظهار داشت: این شهرستان در مسیر شهرهایی مانند خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته است.
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