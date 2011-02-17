نوآوری علامه طباطبایی در فلسفه از شرایط زمانی او نشات گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام احمد احمدی ظهر پنج شنبه در همایش الهیات در تفسیر المیزان که سالن همایش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد، به انضباط و انسجام ذهنی علامه طباطبایی در پیشبرد مباحث اشاره کرد و گفت: کمتر فیلسوفی وجود دارد که از این انسجام در ذهن برخوردار باشد و او همیشه معتقد بود برای داشتن این انسجام ذهنی باید ریاضیات را فراگرفت و در فراگیری علوم جدید کوشا بود.



وی با بیان اینکه قاعدتا علامه برای مطالعه و جمع آوری مباحث از آثار عربی استفاده کرده است، خاطرنشان کرد: اما آنچه موجب نوآوری وی بوده متاثر از جامعه آن روز است چرا که در دوران رضاخان از یک طرف دین زدایی و براندازی روحانیت مطرح بود و از طرف دیگر در اواخر عمر رضاخان و بعد از آن حضور توده‌ای‌ها را در کشور شاهد بودیم.



احمدی با اشاره به اینکه اصول فلسفه علامه در واقع پاسخی به کمونیست و توده‌ای‌ها بوده است، خاطرنشان کرد: نوآوری علامه طباطبایی در فلسفه به شرایط آن روز مربوط می‌شود و این هم در کتاب، هم در متن و هم در حواشی کتاب فلسفه به چشم می‌آید.



بحث الهیات در المیزان مرهون آن چیزیست که علامه در فلسفه الهی فراگرفته است



وی در ادامه به کتاب المیزان و بحث الهیات در آن اشاره کرد و اظهار داشت: اما آنچه در بحث الهیات در تفسیر المیزان آمده مرهون آن چیزی است که علامه در فلسفه الهی فراگرفته و از آیات و روایات اهل بیت(ع) استخراج کرده است و برگرفته از آرای آن روزگار نیست.



تفسیر المیزان سراسر جهان بینی، توحید و انسان‌شناسی است



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تفسیر المیزان سراسر جهان بینی، توحید و انسان‌شناسی ناب است، تصریح کرد: تا کنون هیچ فیلسوفی این چنین جامع و مانع به این موضوع نپرداخته است.



وی با تاکید بر اینکه علامه برجسته‌ترین مباحث را در کتاب تفسیر المیزان بیان کرده است، خاطرنشان کرد: در این تفسیر هر جا آیات به آیات توحیدی می‌رسد شاهد آن هستیم که علامه بسیار فرا‌تر از مفسران دیگر سر می‌فرازد و باید گفت که او با نور بصیرت به آیات نگاه می‌کرد و اول از همه مباحث توحیدی و در درجه بعد بحث ولایت در راس افکار و عقاید او بود.