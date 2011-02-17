جامعه اسلامی مهندسین فاجعه استعماری 25 بهمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل بیانیه جامعه اسلامی مهندسین به این شرح است:

انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم

سزای کسانی که با دوستداران خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد می کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.

" گوش های خودتان را باز کنید من همان طوری که با شاه عمل کردم و هم ملت ما همان طوری که با محمد رضا عمل کرد، با اشخاصی که بخواهند فساد ایجاد کنند، یا اشخاصی که بخواهند تشنج ایجاد کنند، با اشخاصی که می خواهند صف آرایی کنند در مقابل دادستانی، در مقابل مجلس، در مقابل ارگان های دیگر من همان خواهم کرد که با محمد رضا کردم" . امام خمینی (ره)

آغازین روزهای تولد دوباره ایران اسلامی همزمان شده است با رویش جوانه های بیداری در سرزمین های اسلامی و زدودن زنگار این کلام امام (ره) که در خاطره هامان غبار گرفته بود که اسلام قله های جهانی را فتح خواهد کرد. امروز ثمره انقلاب اسلامی در ایران را فراتر از مرزهای جغرافیایی خود شاهد هستیم و می بینیم که نفس مسیحایی حضرت روح الله، رهبری داهیانه امام خامنه ای و ایمان ملت ایران در حال فتح سنگرهای جهانی است و بیداری جهانی آغاز شده است. و یحیی الارض بعد موتها

در این شرایط مایه بسی خشم و تاسف است که عده ای معاند دست در دست بیگانگاه در پی خاموش کردن این شعله فروزانند که زهی خیال باطل. اینان کف های آبشار خروشان ملتند و همواره هستند زباله هایی که اسیر بادهای بیگانه اند و خداوند بر شعور ایشان مهر زده است. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم

ایشانی که شیرینی حضور ملت در آزمون مردمسالاری در انتخابات سال 1388 را با اتکا به دشمنان ملت به کام مردم تلخ کردند امروز دست در دست بیگانگان و بدخواهان انسانیت به رقص با گرگ ها مشغولند و از جنبش بیداری اسلامی زوزه حقارت می کشند در تلاشند تا خاک بر خورشید بیداری جهانی انسانیت بپاشند.

آنهایی که روزی به خاک و خون کشیده شدن برادران مسلمان خود را در فلسطین و لبنان به سخره گرفته و بر ارزش های انقلاب پشت کردند امروز چگونه شده است که به یکباره حامی مسلمین شده اند. دم خروس حکایت آشنای ایشان است.

تحرکات و آشوبگری مذبوحانه این معاندان که با هدایت سران فتنه و با رهبری استکبار جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و اسرائیل انجام گرفت خشم ملت شریف و وفادار ایران را برانگیخته است. این فتنه گریها در حالی صورت می گیرد که حضور پرشکوه و کم نظیر ملت قهرمان ما در راهپیمایی 22 بهمن سال جاری چشم جهانیان را خیره کرده و تهدیدهای چندین ماهه رسانه های غربی را با چالش جدی روبرو کرده است. فتنه گران و اربابان خارجی آنها باید بدانند که این تحرکات مذبوحانه از سوی ملت سلحشور ایران بی پاسخ نخواهد ماند و سرانجام صبر مردم ولایت مدار و انقلابی ایران به سر خواهد آمد.

بر این باوریم دیگر زمان آن رسیده است برخی خواص خاموش و دارای مواضع مبهم و دوگانه خط و ربط خویش را به صورت دقیق و واضح از این معاندین جدا نمایند و به جریان بیدار ملت بپیوندند. معتقدیم این فرصت دیگر بار برای ایشان به دست نخواهد آمد و ایشان نیز به زباله دان تاریخ خواهند پیوست.

جامعه اسلامی مهندسین ضمن محکومیت اقدامات آشوب طلبانه معاندان نظام اسلامی در ایجاد و شکل گیری ناآرامی های 25 بهمن ماه از دستگاه های مسئول به ویژه نیروی انتظامی و قوه قضائیه خواستار برخوردی فوری، قاطع هستیم. همچنین با توجه به حمایت مردم و قاطبه نمایندگان مجلس از محاکمه سران فتنه این انتظار از قوه قضائیه می رود تا اشد مجازات را برای عوامل اغتشاشات 25 بهمن و قبل از آن در نظر گیرد.

امید است قوه قضائیه تا با اقدام جدی و سریع مانع از فوران خشم انقلابی مردم در برخورد با معاندان فتنه گر شود. چرا که ملت انقلابی ایران سکوت نخواهد کرد و به ندای به ندای امام راحل که فرمودند : " و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. " عمل خواهند کرد.