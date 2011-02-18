برترینهای کتاب سال حوزه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، برترین‌های کتاب سال حوزه در دوازهمین همایش کتاب سال حوزه، ظهر پنج شنبه با برگزاری مراسمی در سالن همایش‌های مجمع جهانی علوم اهل بیت (ع) در سیزده گروه ادبیات و هنر، فلسفه و کلام، فقه، حقوق و اصول، اخلاق و عرفان، قرآن و حدیث، دانش سیاسی، تصحیح و تحقیق، ترجمه، علوم تربیتی و روان‌شناسی، کتب مرجع، اقتصاد و تکنولوژی آموزشی معرفی شدند.



براساس این گزارش، 105 اثر به دبیرخانه کتاب سال حوزه واصل شد که در مجموع 12 اثر برگزیده و 26 اثر شایسته تقدیر در قالب 1327 جلد کتاب از سوی 206 داور معرفی شد.



از این تعداد آثار ارسالی، 159 اثر در گروه ادبیات و هنر، 145 اثر در گروه فلسفه و کلام، 107 اثر در گروه فقه، حقوق و اصول، 77 اثر در گروه تاریخ و سیره، 72 اثر در گروه اخلاق و عرفان، 75 اثر در گروه علوم قرآن و حدیث، 64 اثر در گروه دانش سیاسی، 50 اثر در گروه تصحیح و تحقیق، 50 اثر در گروه ترجمه، 55 اثر در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، 18 اثر در بخش کتب مرجع، 15 اثر در گروه اقتصاد و 10 اثر نیز در بخش تکنولوژی می‌باشند.



بر اساس این گزارش لوح سپاس دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه در گروه اخلاق و عرفان، برای کتاب «خوب چیست بد کدام است» اثر حجت‌الاسلام احمدحسین شریفی و در گروه تربیت و روان‌شناسی برای تألیف کتاب «اسلام و تفاوت‌های جنسیتی» اثر حجت‌الاسلام حسین بستان تعلق گرفت.



در گروه قرآن و حدیث، کتاب «چندمعنایی در قرآن کریم» اثر حجت‌الاسلام سیدمحمد طیب ‌حسینی، در گروه فقه، اصول و حقوق، کتاب «نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی» اثر حجت‌الاسلام سیدمصطفی محقق داماد و در همین گروه، کتاب «فقه و مصلحت» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست حائز رتبه بر‌تر شدند.



کتاب «مطابقت صور ذهنی با خارج» تألیف عباس عارفی در گروه فلسفه و کلام نیز بر‌تر شد و لوح سپاس همایش دوازدهم در گروه تصحیح و تحقیق نیز برای تصحیح و تحقیق کتاب‌های گرانسنگ موسوعه شهید اول و انیس المجتهدین به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سید که طی آن حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی اینجایزه را دریافت کرد.



جایزه ویژه در بخش کتب مرجع، برای تألیف کتاب «فهرست نسخه‌های عکسی کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی جلد سوم تا پنجم» به حجت‌الاسلام ابوالفضل حافظیان بابلی رسید و کتاب «هم‌نشینی و کج‌روی» اثر جمعی علی سلیمی، حجت‌الاسلام محمود ابوترابی و محمد داوری در گروه تربیتی و روانش‌شناسی حائز رتبه بر‌تر شد.



در گروه فلسفه و کلام، حجت‌الاسلام سیدعلی اکبر قلعه بهمن به سبب تألیف پایان‌نامه «واقع‌گرایی در قرن بیستم» جایزه خود را از دستان آیت‌الله مقتدایی دریافت کرد و حجت‌الاسلام سیدابوالقاسم حسینی ژرفا به سبب تألیف کتاب «چشم شرقی» در گروه ادبیات و هنر و حجت‌الاسلام حسین حسنیان مقدس برای تألیف کتاب «مناسبات مهاجرین و انصار» در گروه تاریخ و سیره شایسته تقدیر شناخته شدند.



در گروه ترجمه از حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن جواهری برای ترجمه کتاب «درسنامه ترجمه»، در گروه فلسفه و کلام از حجت‌الاسلام مهدی منفرد برای تألیف کتاب «زمان در فلسفه صدرالمتألهین و سنت اگوستین»، در گروه تکنولوژی آموزشی از حجت‌الاسلام رحمت عابدی برای تألیف کتاب «درسنامه روش آموزش و مهارت‌های کلاس‌داری قرآن کریم» تقدیر شد.



لوح سپاس و تقدیر در گروه فقه و حقوق نیز به حجت‌الاسلام عدنان تنها برای تألیف «کتاب تطور حرکه الاجتهاد عندالشیعه الامیه»، در بخش کتاب مرجع به پایگاه اطلاع‌رسانی سراسر پارسا برای تألیف کتاب «امام مهدی‌ (عج) در آینه قلم»، در گروه تصحیح و تحقیق، به حجت‌الاسلام سیدحسین روستایی برای تصحیح و تحقیق کتاب «معدن الجواهر و ریاضة الخواطر» رسید.



حجت‌الاسلام مرتضی ترابی برای ترجمه قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی در گروه ترجمه، حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری برای تألیف کتاب «فقه سیاسی شعه» در گروه دانش سیاسی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه برای تألیف کتاب «نظام معرفت‌شناسی صدرایی» در گروه فلسفه و کلام، حجت‌الاسلام ناصر جهانیان برای تألیف کتاب «اسلام و رشد عدالت‌محور» در گروه اقتصاد شایسته تقدیر شناخته شدند.



همچنین از حجج اسلام علی حسین‌زاده برای تألیف کتاب «مهارت‌های سازگاری» در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، عبدالهادی مسعودی برای ترجمه کتاب «دانشنامه امام حسین‌ (ع)» در گروه ترجمه، محمدمهدی صفورایی برای تألیف پایان‌نامه «شاخصه‌های زندگی کارآمد از دیدگاه اسلام» در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، محمدعلی مهدوی راد برای تألیف کتاب «تدوین الحدیث عند الشیعةالامامیه» تقدیر شد.



در گروه فلسفه و کلام، حجت‌الاسلام محمدعلی مبینی برای تألیف کتاب «اعتبار معرفتی اعتقادات دینی براساس رویکرد جدید آلستون به مسأله توجیه»، در گروه اخلاق و عرفان، علی موحدیان عطار برای تألیف کتاب «مفهوم عرفان»، در گروه ادبیات و هنر، محمد جواد اصغری هاشمی برای تألیف کتاب «شیوه‌نامه تصحیح متون» و در گروه فلسفه و کلام، سرکار خانم نرجس رودگر برای تألیف کتاب «فمینیسم، تاریخچه، نظریات، گرایش‌ها و نقد» بر‌تر شدند.



حسینعلی بای برای تألیف «بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه‌ای» و احمد حاجی ده آبادی برای تألیف کتاب «جبران خسارت بزهدیده» در گروه فقه، اصول و حقوق و نیز رضا شکوراف برای ترجمه کتاب «امامت و ولایت در قرآن مجید» در گروه ترجمه شایسته تقدیر شناخته شدند.



در این مراسم از آیات شیخ عزیزالله عطاردی و سیدمحمدعلی روظاتی به سبب سال‌ها فعالیت علمی تقدیر ویژه به عمل آمد و در گروه کتابخانه‌ها نیز، کتابخانه حضرت آیت‌الله گلپایگانی شایسته تقدیر شناخته شد که لوح تقدیر آن به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد گلپایگانی اهدا شد.



این مراسم با اهدای لوح تقدیر به انتشارات دلیل ما، مکتبة العلامه المجلسی، هستی‌نما، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به پایان رسید که براساس آن ناشران برگزیده دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه نیز شناخته شدند.



شناسایی کتب و نویسندگان بر‌تر حوزوی و معرفی آن‌ها به جامعه علمی، تشویق و حمایت از نویسندگان کتب بر‌تر حوزه، تقویت روحیه تحقیق و پژوهش در حوزه، ارتقای سطح پژوهش‌های دینی و حوزوی، گسترش فرهنگ نگارش و تولید کتاب استاندارد، تبیین نقش و سهم حوزه و حوزویان در تولید و گسترش مرزهای دانش، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی پژوهشی حوزویان به منظور رفع نیازهای پژوهشی جامعه و نظام اسلامی از اهداف برگزاری این همایش بود.