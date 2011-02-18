شرکتهای ایرانی و عراقی باید به هم اعتماد کنند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کربلا، تجار ایرانی و عراقی چهارشنبه شب با حضور در اتاق تجارت کربلا در گفتگوی رودر رو و مستقیم با یکدیگر ضمن طرح مشکلات و موانع توسعه روابط بازرگانی و تجاری برای ارتقاء مناسبات اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.

در حاشیه نشست تخصصی تجار ایرانی و عراقی نبیل سلیمان انباری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کربلا اظهارداشت: اتاق تجارت کربلا در سال 1952 میلادی با کمک بخش خصوصی تاسیس شده و تلاش می کند با ایجاد فرصتهای بازرگانی بین تجار کشورهای دوست و همسایه به فعال شدن این بخش کمک کند.

وی افزود: با توجه به این که تجارت دولتی قوانین خاصی دارد و محدود است راه برای فعالیت بخش خصوصی هموار شده تا با حضور تجار بخش خصوصی بتوان کارها را با سرعت بیشتری انجام داد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کربلا بیان کرد: در حال حاضر 20 هزار تاجر و بازرگان در اتاق تجارت کربلا عضو هستند و در زمینه اقتصادی فعالیت می کنند و این مشارکت هر روز بیشتر می شود.

انباری خاطرنشان کرد: از آنجا که قیمت زمین در شهر کربلا گران است و از متری سه هزار تا 12 هزار دلار متغیر است بخش خصوصی در برخی موارد قادر به انجام کارهای بزرگ نیست بنابراین با راه اندازی بخش مشاوره ضمن شناسایی نیازها و اولویت ها و معرفی افراد توانمند به سرمایه گذاری های مشترک روی آورده ایم.

وی گفت: اتاق بازرگانی قزوین را بسیار فعال و پر تحرک دیدیم و امیدواریم با این نشست های تخصصی و برپایی نمایشگاه بتوانیم از قابلیت ها و ظرفیت های یکدیگر بهره مند شویم.

انباری افزود: در بسیاری از شهرهای عراق از جمله سلیمانیه و اربیل و کرکوک سرمایه گذاران ترک وارد شده اند و با سرمایه گذاری های مشترک به موفقیت هایی دست یافته اند در حالی که هنوز برادران ایرانی برغم سفرهای متعدد حضور کمرنگی دارند و صحبتها و مذاکرات به مرحله اجرایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما به برادران ایرانی خود بیشتر راغب هستند و حتی حاضرند کالای شما را گرانتر از دیگران بخرند لذا دوست دارند شما در عراق و از جمله کربلا حضور بیشتری داشته باشید زیرا برای ما عزیز هستید و ما به شما اعتماد بیشتری داریم تا دیگر کشورها اما انتظار داریم تجار ایرانی بیشتر و سریعتر در فعالیتهای زیربنایی و سرمایه گذاری شرکت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی کربلا گفت: آمریکایی ها امروز و فر دا از کشور عراق خواهند رفت زیرا عراقیها نسبت به آنها بی اعتمادند و دید خوبی ندارند اما با حساسیتی که مردم کشور ما نسبت به برخی کشورهای خارجی و علاقه و قرابتی که نسبت به مسلمانان ایران دارند فرصت مناسبی است تا سرمایه گذاری های بیشتری در این کشور از سوی تجار ایرانی صورت گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد با تسهیل در گرفتن روادید برای رفت و آمد آسان و سریع تجار ایرانی و عراقی و صدور مجوزهای شش ماهه و یک ساله زمینه حضور تعداد بیشتری از سرمایه گذاران ایرانی در کربلا فراهم شود تا شاهد رونق اقتصادی و تجاری دو طرف باشیم.