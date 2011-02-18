مبلغان دینی یوسف نماز را به نسل جوان نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از چهره ماندگار تبلیغی استان اصفهان و افتتاح دبیرخانه مهندسی تبلیغات دینی با بیان اینکه اگر مبلغان توانسته بودند به نسل جدید یوسف دین را معرفی و نشان دهند این همه فرد تارک صلاه نداشتیم، اظهار داشت: ریشه امر تجلیل در قرآن سوره ابراهیم و مریم و نیز در احادیث امام علی(ع) در نهجالبلاغه نسبت به یاران باوفای ایشان آمده است.
وی با اشاره به اینکه اینگونه تجلیلها با زیاده گویی وتملق متفادت است، گفت: تجلیل از آیتالله مهدی مظاهری با 50 سال تبلیغ امری به حق بود.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور به امر تجلیل اشاره و بیان کرد: در تجلیل باید به اندازه شایستگی افراد از آنها تقدیر به عمل آید و ازچاپلوسی و تملق پرهیز شود.
قرائت 53 سال دعای ابوحمزه ثمالی امرساده ای نیست
وی با اشاره به اینکه 50 ساله دعای ابوحمزه امری ساده نیست، اظهار داشت: با تامل در قسمت پایانی دعای ابوحمزه ثمالی به عوامل سقوط در جامعه که تنبلی، ترس، فقر و شهوتزدگی پی می بریم.
حجت الاسلام قرائتی خاطرنشان کرد: ما یوسف دین را به جوانان نشان ندادهایم و اگر نماز را به جوانان درست معرفی کرده بودیم در حال حاضر فرد تارک الصلوة وجود نداشت.
وی با اشاره به ویژگیهای حجه السلام مهدی مظاهری یادآور شد: روحانی نباید با کسی درگیر شود و یا برای گرفتن پول جهت امور خیر از مردم، اصرار بورزد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه پول، پست و مقام فتنهآور است ، افزود: آیتالله مهدی مظاهری بسیاری از انجمنها و خیریهها را راه اندازی کرد در حالی که هیچ پست و منصبی را در این انجمنها نپذیرفت.
وی تصریح کرد: آیتالله مهدی مظاهری دارای فکری روشن هستند و در تمام انواع کارهای خیر از جمله کمک به سایر شهرها، ترجمه کتاب، ساخت بیمارستان و ساخت حوزه علمیه مشارکت داشته است.
حجت السلام قرائتی به خصوصیت اخلاقی حجت السلام مظاهری اشاره کرد و گفت: این مبلغ و مفسر قرآن پست سیاسی نداشت و برخی از افراد به دلیل داشتن پست سیاسی از انقلاب و امام(ره) دفاع میکنند، در حالی که اگر این پست را نداشتند در صف آشوبگران در 25 بهمن قرار نمیگرفتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: 40 سال است که مردم به آیتالله مهدی مظاهری جهت انجام کارهای خیر پول میدهند و این نشان دهنده بزرگواری این مرد است.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه ایشان به مدت 30 سال دعای ابوحمزه را احیا کردهاند و انتقادپذیر هم هستند ، بیان داشت: این موضوع که افراد پس از مدتی دوباره به یک عالم دینی مراجعه کنند، حکایت از موفق بودن آن عالم دارد.
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