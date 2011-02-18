هنرمندان پنج کشور دنیا از مناطق دیدنی جزیره قشم بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، هنرمندان شرکت کننده در اولین سمپوزیوم بین المللی نقاشی "از پرسپولیس تا خلیج فارس" پنجشنبه از مناطق دیدنی جزیره های قشم و هنگام بازدید کردند.

این هنرمندان نقاش ابتدا از مزرعه پرورش کوریکودیل نوپک در جزیره هنگام بازدید کرده و در این مزرعه از نزدیک با پرورش کوریکودیل و زندگی این حیوان در این منطقه از کشور آشنا شدند.

هنرمندان شرکت کننده در اولین سمپوزیوم از پرسپولیس تا خلیج فارس سپس از جنگلهای بسیار زیبا و منحصر به فرد حرا در جزیره قشم بازدید کردند.

بسیاری از این هنرمندان که تا کنون جنگلهای حرا را از نزدیک ندیده بودند از زیبایی های شگفت انگیز این جنگل در دل دریا شگفت زده شدند.

این هنرمندان برتر نقاشی سپس از کارگاه لنج سازی در بندر تاریخی لافت در جزیره قشم بازدید کرده و با ساخت این نوع کشتی سنتی آشنا شدند.

نقاشان ایرانی و خارجی حاضر در سمپوزیوم از پرسپولیس تا خلیج فارس سپس از جشن ازدواج سنتی بندر تاریخی لافت به نام "رزیف خوانی" بازدید کرده که دیدن این جشن ازدواج سنتی آنها را با یکی از آئینهای سنتی مردم ایران آشنا کرد.

این هنرمندان در آخرین برنامه خود در روز پنجشنبه از چاههای تاریخی طلا در بندر لافت بازدید کردند.

18 هنرمند نقاش ایرانی و پنج کشور خارجی اسلواکی، مجارستان، فرانسه، ایتالیا و سوئیس تا روز سه شنبه سوم اسفندماه در استان هرمزگان حضور دارند و ضمن بازدید از مناطق دیدنی و آئینهای سنتی مردم هرمزگان آثاری را پیرامون خلیج فارس و استان هرمزگان خلق می کنند.