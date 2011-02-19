مقوله سلامت سیاست بردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی بر اتخاذ تدابیری که صاحبان صنایع غذایی، خودشان نسبت به امنیت و سلامت مردم اهمیت نشان دهند، تاکید کرد.
وی اظهارداشت: در این زمینه دامپزشکی باید در عرضه محصولات دامی، منفعت هیچ شخص یا گروهی را بر سلامت مردم ترجیح ندهد.
بیگی با ابراز خرسندی تصریح کرد: با گذشته دو ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، آرامش و ثبات در بازار این استان حاکم است.
وی با اشاره به اینکه ذخیره سازی لازم برای تقاضای بازار صورت گرفته است بر رصد مداوم وضعیت بازار تاکید کرد.
به گفته بیگی با توجه به مرحله دوم واریز یارانه ها و همچنین پیش بینی نماینده بانک مرکزی در استان در خصوص احتمال افزایش برداشت یارانه ها در این مرحله، مطالعه موارد مصرف این یارانه ها را ضروری بوده و باید برای تقاضایی علاوه بر شرایط متعارف بازار آماده بود.
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