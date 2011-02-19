مقوله سلامت سیاست بردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی بر اتخاذ تدابیری که صاحبان صنایع غذایی، خودشان نسبت به امنیت و سلامت مردم اهمیت نشان دهند، تاکید کرد.

وی اظهارداشت: در این زمینه دامپزشکی باید در عرضه محصولات دامی، منفعت هیچ شخص یا گروهی را بر سلامت مردم ترجیح ندهد.

بیگی با ابراز خرسندی تصریح کرد: با گذشته دو ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، آرامش و ثبات در بازار این استان حاکم است.

وی با اشاره به اینکه ذخیره سازی لازم برای تقاضای بازار صورت گرفته است بر رصد مداوم وضعیت بازار تاکید کرد.