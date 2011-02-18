تیم جوانه به نایب قهرمانی نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های هفتم و هشتم از دور برگشت این رقابت‌ها روز پنجشنبه در سالن خانه تکواندو برگزار شد. در این مسابقات سایپا که قهرمانی خود را از هفته قبل مسجل کرده بود در یک دیدار معوقه با نتیجه 7 بر 3 از سد فرهنگ کرج گذشت تا با 41 امتیاز با اقتدار در صدرجدول قرار گیرد.

دیروز همچنین جوانه تیم دوم جدول دوبار به مصاف رقبای خود رفت و با نتایج مشابه 8 بر 2 فرهنگ کرج و گاز فجرجم را شکست داد و با 33 امتیاز جایگاه خود را در مکان دوم جدول تثبیت کرد. رنگسازی ایران نیز با اینکه بازی اول خود را با نتیجه 6 بر 4 به مناطق نفت خیز جنوب واگذار کرد اما در دومین دیدار خود با نتیجه 7 بر 3 هیئت قزوین را شکست داد تا با 28 امتیاز سکوی سوم جدول را تصاحب کند.

در آخرین دیدار این هفته تیم بهبد کرج با نتیجه 6 بر 5 مقابل هیئت قزوین به برتری دست یافت. هفته پایانی این مسابقات بیستم اسفندماه برگزار می شود و تیم‌های رنگسازی، نفت و بهبد کرج باید برای کسب سکوهای دوم و سوم تلاش کنند.