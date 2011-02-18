اعتبارات مازندران در سال آینده 20 درصد افزایش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران با اشاره به ابلاغ ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سال آینده، گفت: این میزان اعتبار نسبت به سال جاری ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید هرچه زودتر سند صرفه جویی خود را تدوین تا با کسری بودجه مواجه نشوند.

فرزانه افزود: در برنامه پنجم موجودیت شورای برنامه ریزی استان به عنوان متولی هماهنگی و هدایت بودجه استانها تصویب شد.

استاندار مازندران گفت: در برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد که هزینه درمان جانبازان شاغل در ادارات باید به طور کامل توسط همان دستگاه تقبل شود.

سید علی اکبر طاهایی، با تاکید بر ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه های دولتی، گفت: کارگروهی به ریاست معاون عمرانی استاندار برای بررسی و ساماندهی وضعیت مصرف انرژی در ادارات تشکیل شود.

وی یکی از مولفه های ارزیابی عملکرد مدیران را میزان موفقیت آنها در به ثمر رساندن مصوبات سفرهای دولت به استان دانست و افزود: بودجه مربوط به مصوبات سفر سوم دولت باید در بودجه امسال و سال آینده دستگاه ها لحاظ شود.

طاهایی با قدردانی از مشارکت دستگاه های اجرایی در طرح هجرت تابستان گذشته، تصریح کرد: میزان مشارکت دستگاه های اجرایی استان در تابستان امسال ۲۷ درصد بود که باید در سال آینده به ۵۰ درصد افزایش یابد.

استاندار مازندران از همه مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست تا با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی تحصیلکرده و شرایط مناسب اقلیمی استان، در مسیر ایجاد مشاغل تولیدی در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و شیلاتی گامهای اساسی بردارند.

طاهایی بیان داشت: در شرایط حساس کنونی، وظیفه همه ما این است که با به کارگیری همه امکانات موجود، دولت را در راه دستیابی به اهدافش یاری دهیم.

وی انعقاد قرارداد احداث کارخانه زباله سوز ساری با شرکت چینی در آینده ای نزدیک خبر داد.

