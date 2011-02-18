خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: قدم زدن در خیابانهایی چون انقلاب و کریمخان زند میتواند یکی از برنامههای ثابت افراد و خانوادههای فرهیخته باشد. این خیابانها دراین هفته جمعیت زیادی را به خود دیدند. مسئولان فروش کتابفروشیهای این دو خیابان نیز از زیادی جمعیت و رشد فروش هفتگیشان سخن میگفتند.
همصحبت شدن با یک فروشنده کتاب به خصوص اگر اهل دل و خوش سخن باشد، موهبتی است که ممکن است نصیب هر فردی نشود. کتابفروشها به دلیل همنشینی با کتاب و انتقال صفای باطنی کتاب، اغلب انسانهای باصفایی هستند. برخی پاسخ سوال انسان را با شعر یا نثر ادبی میدهند. البته همراه کردن این پاسخ با یک لبخند را فراموش نمیکنند.
وقتی پا به بازارچه کتاب گذاشتم هوا تاریک شده بود.نمیشود بازارچه را پر ازدحام توصیف کرد اما وقتی به فروشگاه نشر ققنوس رفتم و با مسئول فروش آن گرم گفتگو شدم، متوجه شدم تا چند ساعت قبل یعنی حدود ساعت 17 جمعیت زیادی در بازارچه در رفت و آمد بوده اند. این فروشنده کتاب گفت: این هفته روند فروش کاملا صعودی و بسیار عالی بود. میزان فروش این هفته 3 برابر فروش روزها و هفتههای عادی بود.
مسئول فروشگاه ققنوس گفت: به نظرم دلیل رشد زیاد فروش، آغاز ترم جدید دانشگاهها باشد. وقتی دانشجوها وارد فروشگاه میشوند علاوه بر کتاب درسی به دنبال عناوین عمومی نیز هستند. نکته عجیب هفته این بود که از تفسیر کشاف با وجود قیمت 95 هزار تومانی اش، نزدیک به 40 دوره به فروش رفت. همین امروز یک دانشجو 53 نسخه از کتاب "مبانی نظریههای فرهنگی" تالیف سید رضا صالح را خرید.
فروش در بازارچه کتاب 40 درصد افزایش داشت
او ادامه داد: با وجود حوادثی که این هفته در خیابان انقلاب رخ داد، ولی با این حال استقبال مخاطبان بسیار زیاد بود و فروش هفتگی فروشگاه 30 الی 40 درصد رشد داشت. سه کتاب جدید از مجموعه "شخصیتهای تاثیرگذار تاریخی" نیز که به تازگی منتشر شده است، این هفته بسیار خوب به فروش رفت.
در یک ردهبندی کلی رمان، کتب دینی، علوم سیاسی و تاریخ ژانرهایی بودند که بیشترین میزان فروش را در این هفته داشتند. شعر و ادبیات نیز مانند هفتههای گذشته فروش چندانی در این فروشگاه نداشت. به گفته مسئول فروشگاه هر کتاب یک دوران شکوفایی فروش دارد. کتاب "علائم حیاتی یک زن" نیز این دوران را سپری کرده و با فروش 12 نسخه در این هفته به زودی از ویترین فروشگاه ققنوس خداحافظی میکند. اما رمان "رز گمشده" نوشته سردار ازکان یکی از رمانهای پرفروش این هفته کتابفروشی ققنوس است.
یکی دیگر از رمانهایی که با فروش خود باعث خشنودی مسئولان فروشگاه ققنوس شده است " آنجا که پنجرگیریها تمام نمیشود" نوشته حامد حبیبی است که امروز 150 نسخه آن یکجا به فروش رفته است.
نمایشگاه کتاب "از فجر تا میلاد "که کار خود را از دهه فجر آغاز کرده در این روزها به راسته انقلاب حال و هوایی دیگر داده است. فهالبت این نمایشگاه که در فروشگاه و نمایشگاه مرکزی انتشارات امیرکبیر قرار دارد، تا کنون خوب ارزیابی شده است اما مسئولانش معتقدند میتوانست بازده بیشتری داشته باشد با این حال با توجه به اینکه چنین اقدامی برای اولین بار صورت میگیرد، نتیجه حاصله تا به این جای کار مناسب ارزیابی میشود.
تاثیر تیزر بر نمایشگاه کتاب از فجر تا میلاد
یکی از مسئولان برپایی نمایشگاه میگوید: تیزر صدا و سیما چند روز است که از تلویزیون پخش شده و تاثیر خوبی بر بازدید از نمایشگاه داشته است. بیشترین میزان استقبال از نمایشگاه از سوی دانشگاههاست و اکثر مراجعهکنندگان از طیف دانشجویان هستند. البته باید به هدف نمایشگاه که بیشتر معرفی آثار است توجه داشت.
کمی که بیشتر از میدان انقلاب فاصله میگیرم خود را روبروی کتابفروشی مولی میبینم. فروشگاه مرتب از مراجعهکنندگان پر و خالی میشود. عدهای از مسئولان فروش در حال پاسخ دادن و راهنمایی متقاضیان کتاب هستند. "دوتا نقطه"، "513 درس زندگی"،"خاطرات کاناپهای فروید"و"راز اعداد" تعدادی ازعناوین پرفروش این هفته مولی هستند که میتوان"ترجمه المراقبات"، "پرومته در زنجیر"، "یاد شعرهای شیرین دبستان" و " در باب حکمت زندگی" را نیز به آن افزود.
سود زیاد کتابفروشیها با اخذ سفارش و فروش عمده
یکی از عوامل مثبت در فروش کتابفروشیها اخذ سفارش و فروش عمده است که تقریبا در این ایام در بیشتر کتابفروشیها به چشم میآید. چند نفر از فروشندگان فروشگاه مولی کتابهای زیادی را به دست گرفته و برای انتقالشان از کتابفروشی خارج شدند.
در کتابفروشیهای کریمخان نیز وضعیت مشابهی حکمفرماست و فروشگاههای کتاب بیشترین میزان فروش را طی هفتههای اخیر تجربه میکنند. کتابفروشی نشر چشمه به عنوان یکی از شاخصهای فروش رمان در این خیابان موفق شده است از 21 تا 28 بهمن از رمانهای "نگران نباش"، "احتمالا گم شدهام" و "شبانهها" به ترتیب 56، 50 و 33 نسخه به فروش برساند.
اما دو کتاب تازه به لیست پرفروشهای چشمه اضافه شدهاند که البته در رتبههای پایین لیست حضور دارند. کتابهای "حافظ از نگاهی دیگر" نوشته علی حصوری با 18 نسخه و " از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم" نوشته هاروکی موراکامی با ترجمه مجتبی ویسی با 16 نسخه در پایین ترین رتبههای جدول فروش هفتگی این فروشگاه جا دارند که انتظار میرود با گذشت زمان و طی هفتههای آتی به رتبات بالای جدول صعود کنند.
"دوتا نقطه" با فروش 30 جلد، "چهلسالگی" با فروش 28 جلد و "یوسفآباد خیابان سی و سوم" با فروش 25 جلدی نیز در میانه لیست پرفروشهای این هفته چشمه قرار دارند.
یکی از عواملی که شاید بتوان افزایش فروش کتابفروشیهای کریم خان را از تاثیرات آن دانست، برگزاری طرح "جشنواره زمستانی کتاب کریم خان" در کتابفروشیهای این خیابان است. این طرح که از 25 بهمن آغاز شده و تا 15 اسفند ادامه خواهد یافت، شامل اعمال تخفیف در فروشگاههای کتاب خیابان کریمخان است. بیشتر فروشگاههای این خیابان تخفیف 20 درصدی را برای این طرح در نظر گرفتهاند.
به نظر میرسد با توجه به مسائل و مشکلاتی که چند هفته پیش برای کتابفروشیهای این خیابان به وجود آمده بود، این طرح راه حل مناسبی برای برون رفت از معضلات مالی این فروشگاهها باشد.
منحنی میزان فروش در کتابفروشیهای تهران در حال حاضر رو به بالاست و احتمال افزایش بیشتر دارد. آنچه مسلم است این که این هفته در میان هفتههای اخیر بیشترین بازده را برای کتابفروشیهای تهران داشته است. شروع ترم جدید تحصیلی دانشگاهها، فاصله زیاد میان امتحانهای پایان ترم دانشجویان و نزدیک بودن به ایام عید نوروز عواملی هستند که میتوان افزایش فروش این هفته کتابفروشیها را به دلیل تاثیرگذاری آنها دانست.
گزارش: صادق وفایی
