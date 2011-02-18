محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر از منتفی شدن توزیع برنج در قالب کالابرگ خبرداد و گفت: به دلیل اینکه کشاورزان قیمت بازار را جذاب تر از قیمت خرید تضمینی برنج می‌دیدند، برنج تولیدی خود را در بازار آزاد به فروش رساندند، بر این اساس میزان خرید تضمینی برنج امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است که البته این فرآیند به نفع کشاورزان است.

معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه طرح موضوع عرضه برنج ایرانی در قالب کالابرگ به دلیل حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی بوده است، افزود: این سیاست تنها به منظور حمایت از کشاورزان از سوی رئیس جمهور دستور داده شده بود، در غیر اینصورت در تمام دوره های عرضه برنج کالابرگی، برنج وارداتی مبنای عرضه بوده و این موضوع امسال نیز تغییری نداشته است.

وی تصریح کرد: در استانهای شمالی با توجه به سیاست حمایت از کشاورزان داخلی، برنج ایرانی در قالب کالابرگ عرضه می شود.

ضیغمی با اشاره به تکلیف وزارت بازرگانی برای خرید برنج داخلی به صورت تضمینی از کشاورزان خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی به منظور حمایت از کشاورزان داخلی، برنج های پرمحصول آنها را به صورت تضمینی خرید می کند و این تکلیف را دارد که به هر میزانی که کشاورز برنج داشته باشد و نتواند در بازار به فروش برساند را به صورت تضمینی خریداری و در قالب شبکه کالابرگی توزیع کند.

معاون وزیر بازرگانی اظهار داشت: امسال به دلیل مناسب بودن قیمت در بازار، میزان خرید تضمینی برنج پرمحصول استانهای شمالی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و بر این اساس، دولت برنج داخلی در اختیار ندارد که در قالب شبکه توزیع کالابرگی، عرضه کند؛ چراکه کشاورزان بهتر دیدند که برنج خود را به بازار بفروشند،‌ زیرا قیمت خرید برنج تولیدی آن در بازار، بالاتر از قیمت خرید تضمینی دولت بود.

ضیغمی تاکید کرد: وزارت بازرگانی در قالب عرضه کالابرگی برنج باید بالغ بر 200 هزار تن برنج توزیع کند، در حالیکه امسال خرید برنج پرمحصول به صورت تضمینی، حدود 40 هزار تن بوده است و رئیس جمهور این ایده را برای حمایت از تولید داخلی مطرح کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت قرار است در اسفندماه به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، سه کیلوگرم برنج به ازای هر نفر توزیع کند، از سوی دیگر رئیس جمهور به منظور حمایت از تولید داخلی و کشاورزان، در روزهای قبل از آغاز ماه مبارک رمضان اعلام کرده بود که در صورت مناسب بودن خرید تضمینی برنج، برنج ایرانی در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار می گیرد.