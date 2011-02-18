قیام خونین 29 بهمن سال 56 مردم تبریز، برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی در پیام خود آورده است: مسلما نقش ایران در منطقه استراتژیک خاورمیانه و نقش آذربایجان در تاریخ ایران به ویژه در صد سالة اخیر بی‌نظیر و ممتاز بوده و تاثیر شگرفی در تحولات این مرز و بوم دارد و در این میان نقش تبریز به عنوان قلب تپنده آذربایجان، در پیشبرد انقلاب‌های آزادی‌خواهانه جهان چشم امید آنان را به این خطه پرگهر ایران اسلامی دوخته است.

متن پیام این چنین است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

من‌المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مابدلوا تبدیلا

مسلما نقش ایران در منطقه استراتژیک خاورمیانه و نقش آذربایجان در تاریخ ایران به ویژه در صد سالة اخیر بی‌نظیر و ممتاز بوده و تاثیر شگرفی در تحولات این مرز و بوم دارد و در این میان نقش تبریز به عنوان قلب تپنده آذربایجان، در پیشبرد انقلاب‌های آزادی‌خواهانه جهان چشم امید آنان را به این خطه پرگهر ایران اسلامی دوخته است.

قیام خونین 29 بهمن مردم غیور و غیرتمند تبریز در سال 1356 برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی است که به فرموده معمار و رهبر کبیر انقلاب «در مقابل دودمان پهلوی شروع شد و با فریاد مرگ بر شاه خط‌بطلان بر رژیم و استبداد او کشید.»

این حرکت آگاهانه وتوام با بصیرت که صحنه‌های فراموش نشدنی و ماندگار آن در تاریخ کشور و این دیار به یادگار خواهد ماند، مسیر انقلاب را به یوم الله 22 بهمن و سرنگونی طاغوت پیوند داد و لحظاتی را به دنبال آورد که از آن،‌خورشید حیات‌آفرین جمهوری اسلامی درخشیدن آغاز کرد.

هوشیاری و درک موقعیت، جرات اقدام و نترسیدن از سختی‌ها و خطرها و ایمان و امید به آینده سه درس مهم قیام مردم تبریز هستند که مقام معظم رهبری آنها را راهگشای امروز و آینده ملت و کشور می‌دانند.

اهمیت این قیام سرنوشت ساز وقتی نمایان می‌شود که آثار و برکات نفوذ و گسترش انقلاب اسلامی را در عصر حاضر در بخش‌هایی از خاور میانه و کشورهای عربی و اسلامی مشاهده می‌کنیم.

اکنون انقلاب اسلامی ایران درخت تناوری است که ریشه‌های آن با خون فرزندان این سرزمین آبیاری شده و پس از گذشت 32 سال امروز به الگوی آزادی‌خواهی و استبداد ستیزی در سراسر جهان تبدیل شده است.

29 بهمن هر سال فرصتی ارزشمند برای مردم شریف آذربایجان‌شرقی است تا بار دیگر یاد و خاطره شهدای این حادثه بزرگ را ارج نهاده و در سایه سار آن مراتب بصیرت و دلدادگی خود را به مقام شامخ ولایت اظهار کنند.

از خداوند بزرگ توفیقات همگان را در پاسداشت آرمان‌های امام راحل (ره) و تبعیت از منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مسئلت می کنیم.